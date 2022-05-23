Annesiyle tartışan babasını bıçakladı 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti.

O.Y. evlerinde eşi Ö.Y. ile tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi M.Y. (19) ise, babası O.Y.'ye bıçakla saldırdı. Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.