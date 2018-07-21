Ansan Greeners - Busan I Park maç önü

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Ansan Greeners, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Busan I Park takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Ansan Greeners 23 puanla 6. sırada, Busan I Park 27 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Ansan Greeners, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Busan I Park son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 347 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ansan Greeners kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Busan I Park sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Ansan Greeners önceki hafta Seoul E-Land mücadelesinde 2-0 yenildi.

Busan I Park, Bucheon 1995 karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Ansan Greeners, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ansan Greeners, kendi sahasında 14 gol attı, 12 gol yedi.

Busan I Park ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Busan I Park, 11 gol atarken 9 gol yedi.

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