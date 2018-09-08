Ansan Greeners - Gwangju maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 maçında Ansan Greeners ile Gwangju, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 26 puanlı Ansan Greeners 10. sırada bulunuyor, Gwangju 36 puana sahip ve 4. sırada. Ansan Greeners son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Gwangju, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 484. İddaa'da Ansan Greeners kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Gwangju kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ansan Greeners son haftadaki Bucheon 1995 müsabasında 1-2 kazandı.

Gwangju ise Busan I Park maçında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Ansan Greeners, 14 gol attı ve 16 gol yedi.

Gwangju ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gwangju, 11 gol atarken 10 gol yedi.

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