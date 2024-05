Antalya Akra Caz Festivali başlıyor

Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Çağdaş cazın yanı sıra caz müzikten yola çıkarak; funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslar ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festivalin yedincisi 24 Mayıs - 12 Haziran 2024 tarihleri arasında Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotel‘in açık hava sahnesinde gerçekleşecek.

Festivalde bu yıl sahne alacak sanatçılar ve gruplar arasında; Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası,Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet, Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Cem Tuncer, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan bulunuyor. Festivalin biletleri Biletix gişelerinden ve biletix.com'da satışta..

Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı, canlı ve bir o kadar duygu yüklü şarkıları ve danslarıyla sahnede muhteşem bir enerji yakalayan, nostaljik şarkıların yanı sıra; Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren Dany Brillant, 24 Mayıs’ta festivalin açılışını yapacak.

Caz, rock ve dünya müziği türlerini harmanlayan ve kariyeri boyunca oluşturmuş olduğu kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan, 17 albüm ve prestijli Grammy adaylığının ardından yeni projesiyle dinleyenleri felsefi bir dünyaya götüren Ibrahim Maalouf, “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange” projesiyle 26 Mayıs’ta sahnede olacak.