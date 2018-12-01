Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önemli bir istihbarat bilgisine ulaştı. Ulaşılan bilgileye göre, ülkeye kaçak yollarla sokulan kobra zehrinin satışı için Antalya’ya getirilmişti. Çalışma yapan polis, A.T. adlı şüpheliyi belirledi. Şüpheli takibe alınmaya başlandı.

34 TÜP ELE GEÇİRİLDİ

Habertür'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Çalışmanın ardından şüphelinin aracı Muratpaşa ilçesinde durduruldu. Arabada yapılan aramada 34 cam tüplerin içerisinde, 30 milyon TL değerinde, toplam 113,19 gram kobra zehri bulundu. Şüpheli A.T. gözaltına alındı.



TEK DAMLASIYLA FİLİ 8 SANİYEDE ÖLÜYOR

Tek damlasıyla bir fili sekiz saniyede öldürebilen zehir, dünya üzerindeki ikinci derecedeki etkili zehir olarak biliniyor. Yılan zehirleri damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, sara hastalığı ile eklem iltihaplanması tedavisinde kullanılabiliyor. Kanser hastalarına verilen kemoterapi ilaçlarının içinde de yılan zehri bulunuyor.



AREF ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Sihibrazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, 5 ay önce Antalya’da kobra yılanı ısırmıştı. Özel uçakla Mısır’a götürülerek tedavi altına alınan Arif, ölümden dönmüştü.

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