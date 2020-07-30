Antalya'da ağustostan itibaren turizmde hareketlilik bekleniyor

AA

Vali Yazıcı, bazı ziyaretler için Antalya'ya gelen İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ile makamında görüştü.

İkili arasındaki kısa sohbetin ardından Yazıcı, gazetecilere, kente gelen turist sayısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düşüş olduğunu söyledi.

Antalya'da salgın kurallarına uygun standartları olan, güvenlik sertifikasına sahip çok sayıda otelin bulunduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bu otelleri bizzat gördüm, denetledim. Misafirlerine güven veriyor. Bu güvenle turist sayısında her geçen gün artış olacaktır. Ağustosun başlamasıyla turizmde önemli bir hareketlenme olacağını ümit ediyoruz. Avrupa'nın değişik ülkelerinden uçuşlar başlayacak." diye konuştu.

- "İranlılar Türkiye'de kendilerini güvende hissediyor"

Büyükelçi Farazmand ise Antalya'nın, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden olduğunu, kentte çok sayıda İranlının da yaşadığını söyledi.

Farazmand, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun burada yaptığı görüşmeler sayesinde Antalya'nın "diplomatik başkent"e dönüştüğünü belirtti.

Antalya'nın turizm anlamında yıla sıkıntılı başladığını ifade eden Farazmand, şöyle konuştu:

"Antalya'da Kovid-19 vakasının oldukça az olduğunu öğrendik. Çok yakında turist uçakları da kente gelecek. Antalya için yakında mutlu günlerin başlayacağını umut ediyoruz. Türkiye, uluslararası seviyede pandemiye karşı önemli bir başarı elde etti. Türkiye, elindeki materyalleri 140 ülkeye gönderdi. Komşu ve İslam ülkesi olarak Türkiye'nin bu konudaki başarısından gurur duyuyoruz."

Son yıllarda İranlıların Türkiye'de yaptığı yatırımların arttığına işaret eden Farazmand, "2019'un son ve 2020'nin ilk aylarında İranlılar önemli gayrimenkul yatırımları gerçekleştirdi. Bunca yatırım, İranlıların kendilerini Türkiye'de güvende hissettiğini gösteriyor." dedi.

Daha sonra Yazıcı ile Farazmand, birbirlerine hediye verdi.