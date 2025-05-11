Antalya'da bir kişiyi darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 2 polis memurunun bir kişiye yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu polislerin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."