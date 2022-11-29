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Haberler Gündem Güncel Antalya'da caddeler sel sularıyla kaplandı!
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Antalya'da caddeler suyla doldu, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti

Antalya'nın Kaş ilçesinde feci görüntüler kaydedildi. İlçede şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel suları, caddeleri kapladı

Antalya'da caddeler sel sularıyla kaplandı!
Antalya'da caddeler sel sularıyla kaplandı!
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İHA

Antalya'nın Kaş ilçesinde şiddetli yağmur etkili oldu. Sokak ve caddeler su altında kaldı, Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Kaş ilçesinde kuvvetli yağışın etkisiyle sokak ve caddeler su altında kaldı. Etkisini öğle saatlerinde artıran yağmur nedeniyle araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su ise Kaputaş Plajı'nda denizin rengi kahverengiye döndü.

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