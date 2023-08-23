Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!

Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılar, 'merdiven altı' berber hizmeti vermeye başladı.

DHA'da yer alan habere göre esnaf odasının belirlediği resmi tarifenin 2 katına saç sakal tıraşı yapan Rus ve Ukraynalı berberlere, hem esnaf odası hem berberlerden tepki geldi.

Berber Resul Akça, "Vergi ve kira ödüyorum. Onlar hiçbir şey ödemiyor. Oda'nın belirlediği fiyatlarda berber hizmeti veriyoruz. Ancak Rus ve Ukraynalılar bu fiyatların çok üstünde saç ve sakal tıraş ediyor. Oturdukları daireleri berber dükkanına çevirmişler" dedi.

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkan Vekili Turan Ersoy

Bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar, kentte geçimlerini sağlamak için çeşitli sektörlerde çalışıyor. Gayrimenkul sektörünün ardından berberlik hizmeti de vermeye başlayan bazı Rus ve Ukraynalılar, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın belirlediği resmi tarifenin iki katından fazla ücret alıyor. Oda, 2023 yılı lüks sınıfta saç sakal tıraşı için 600 lira fiyat belirlerken Rus ve Ukraynalı berberler ise 1200 ile 1500 lira arasında ücret alıyor. Bu berberlerin müşterilerinin büyük bölümü ise kendi ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

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"KAYITLARI YOK, MERDİVEN ALTI HİZMET VERİYORLAR"

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkan Vekili Turan Ersoy, berber esnafının durumdan mağdur olduğunu söyledi.

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesinde Rus ve Ukraynalıların berber ve kuaför hizmeti verdiğini anlatan Ersoy, çoğunlukla oturdukları daireleri berber salonuna çevirdiklerini kaydetti.