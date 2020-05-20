Antalya'da yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

AA

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'a telefonla ulaşan Çaltılıçukur Mahalle muhtarı Dursun Yüksel, beraberindeki 4 kişi ile birlikte kullandığı aracın Salamut Yaylası'nda kar birikintisine girmesi nedeniyle mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesiyle yolu açıp bir saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 5 kişiye ulaştı.

Muhtar Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaylaya bölgenin son durumuna bakmak için geldiğini ancak buzlanan yolda aracının kontrolünü kaybedip kar kütlesine saplandığını söyledi.

Yüksel, yardımlarına gelen ekiplere ve Belediye Başkanı Özkan'a duyarlılığı için teşekkür etti.