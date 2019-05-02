Adliye önünde protesto gösterisi yapıldı

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö, çocuğun annesi F.Y, cinsel istismarla mücadele derneklerinin üyeleri ile taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatının, mağdur çocuğun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınması talebi mahkeme heyetince reddedildi.

Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen duruşma savcısı, sanığın "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mağdurun annesi F.Y, kızının psikolojik tedavi görmeye devam ettiğini belirterek, "Bedenimizde açılan yara geçti ama ruhumuzdaki yara geçmeyecek. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılarak tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Karar öncesi söz verilen sanık, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

MAHKEME "DELİL YETERSİZLİĞİ" DEDİ

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine hükmetti.

Karara tepki gösteren mağdurun annesi sinir krizi geçirdi. Adliyede görevli kadın polislerin güçlükle ikna ederek dışarı çıkardığı anneyi, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan sakinleştirmeye ve teselli etmeye çalıştı.

F.Y, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etti.

"ADLİ TIP RAPORLARINA RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TEPKİYLE KARŞILIYORUZ"

UCİM Başkanı Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, adli tıp raporlarına rağmen sanık hakkında beraat kararı verilmesini tepkiyle karşıladıklarını söyledi.

Tüm devlet makamlarına ve Adalet Bakanlığına seslendiğini belirten Özkan, bizzat bu durumla ilgilenilmesi gerektiğini kaydetti.

Mağdur avukatları ise karara itiraz edeceklerini bildirdi.

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45),evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.