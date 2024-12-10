Antalya'da profesyonel olta balıkçılığı ve danışmalığı yapan Savaş Dursun, balık avlamak için Manavgat ilçesi Manavgat Sahili'ne geldi. Dursun'un kıyıdan denize saldığı oltasına 1.5 metreyi geçkin yaklaşık 50 kiloluk kum köpek balığı takıldı.

KUCAKLAYIP DENİZE BIRAKTI İHA'daki habere göre köpek balığını fark eden Dursun, ona zarar vermemek için suya girip kucaklayarak kıyıya çıkardı. Bir süre köpek balığını inceleyen Dursun, ardından balığı yüzgeçlerinin altından tutarak kucakladı ve tekrar denize bıraktı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI Dursun ile köpek balığının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, akıllara komedi filmi Recep İvedik'in köpek balığı sahnesini getirdi. REKLAM

"İNANILMAZ KESKİN DİŞLERİ VAR" Sahildeki köpek balığı ile yaşadığı o anları da anlatan Dursun, şunları söyledi: “Çelik bedenli olta kullandık yakalamak için, çünkü inanılmaz keskin dişleri var. Balığa zarar vermemek için suya girerek onu kıyıya çıkardım. İnceledikten sonra dalgalardan dolayı gidemeyince Recep İvedik gibi kucaklayıp suya saldım.

"AÇIKÇASI BİRAZ KORKTUM" Biraz korktum açıkçası ancak dünyanın farklı yerlerinde çok daha büyük köpek balıkları ile mücadele ettim. Özellikle koltuk altından tutuğunuz zaman balık etkisiz hale geliyor. Balıklarla çok haşır neşir olduğum için neresinden tutmam gerektiğini biliyorum. Bilmeyen arkadaşlara tavsiye etmem, hiç muhatap olmasınlar.”