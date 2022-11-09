Kız bebeği poşete koyup apartmandan attıkları iddia edilen 3 şüpheli adliyede (2)

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HEPSİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni doğan kız bebeği koydukları poşetle 5 katlı apartmanın en üst katından attıkları suçlamasıyla gözaltına alınan Gürcistan uyruklu N.S., annesi İ.S. ve babası B.S.'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı. 3 şüpheli 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-11-09 21:28:57



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