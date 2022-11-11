2 liralık tuvalet ücreti yüzünden tartıştığı turistin yumruğuyla öldü



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)ANTALYA'da tuvalet işletmecisi Mehmet Özcan (60), 2 liralık ücret yüzünden tartıştığı Rus turist R.K.'nin attığı yumruk sonrası beyin kanaması geçirdi. Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan R.K., tutuklandı.

Olay, 25 Ekim'de Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi. İlçede otopark alanındaki tuvaleti işleten Mehmet Özcan, ihtiyacını giderdikten sonra 2 TL'lik ücreti ödemeyen Rus turist R.K. ile tartıştı. R.K.'nin attığı yumrukla yere yığılan Özcan, başını çarptı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Özcan, tedavisinin ardından buradan ayrıldı. Bir süre sonra işine dönen Özcan, yeniden fenalaştı. Özcan, çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özcan, beyin kanaması nedeniyle yaşamanı yitirdi. Özcan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. 60 kişinin ifadesine başvuran polis, olayı gerçekleştiren kişinin Rus vatandaşı R.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.K., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KANSER HASTASI VE ENGELLİ KIZI VAR

Çankırı'dan cenazeyi almaya gelen yeğeni Murat Özcan, Mehmet Özcan'ın kanser hastası olduğnu ve bir engelli kızı bulunduğunu belirterek, "2 liralık tuvalet ücretini ödememek için yumruk atıyor. Sonrasında beyin kanaması geçiriyor. Hastanede hayatını kaybediyor. Yapanın yanına kalsın istemiyoruz. Bu işin peşin bırakmayacağız" diye konuştu. 15 gündür bulunduğu adli tıp morgundan alınan Mehmet Özcan'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-11-11 12:02:04



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