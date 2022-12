Alanyaspor futbolcuları özel öğrencilerle gösteri maçı yaptı

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)-Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler ve Corendon Alanyasporlu futbolcular gösteri maçı yaptı.

Alanyaspor ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası(ALTSO) iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Alanyaspor tesislerinde düzenlenen etkinliğe Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetim kurulu, Alanya Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, aileleri ile öğretmenleri katıldı. Etkinlikte ilk olarak Alanyaspor antrenmanını izleyen özel öğrenciler daha sonra sahaya inerek teknik direktör Francesco Farioli ve futbolcularla bir araya geldi. Özel öğrenciler daha sonra Başkan Hasan Çavuşoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve futbolcularla birlikte fotoğraf çektirdi. Ardından iki takıma ayrılan öğrenciler, futbolcular Leroy Fer, Fatih Aksoy, Umut Güneş ve Yusuf Karagöz ile birlikte gösteri maçı yaptı. Karılaşma öncesi teknik direktör Francesco Farioli, her iki takımada karşılaşma öncesinde taktik verdi.

"HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLACAK"

Etkinliğin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlendiğini belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bizim için onlar her zaman engelsizdir. Onların olduğu yerde huzur vardır. Onların yanında olmaktan ve hizmet etmekten her zaman mutluluk duydum. Kardeşlerimiz burada futbolcularımızla bir gösteri maçı yaptılar. Mutlu oldular. Aileleriyle birlikte geldiler. Onlar her zaman bizim önceliğimiz olacak. Onlara her koşulda desteğimizi vereceğiz" dedi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise "Dünya Engelliler günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde özel çocuklarımızla çok özel ve güzel bir etkinlik düzenledik. Kulüp başkanımız ve aynı zamanda Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çavuşoğlu başkanıma ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Umarım çocuklarımızın yaptığı bu maç ülkemizdeki tüm insanlara örnek olur. Asıl engeli beyinlerimizden kaldırmamız gerektiğinin güzel bir örneğiydi. Gol olduğunda atan da, yiyen takım da birlikte sevindiler. Ülkemizde sevinci de üzüntüyü de birlikte paylaşacağımız günlere diyerek, başkanıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden İsmail Aydın da "Alanyaspor Kulübü Başkanımıza bugün bizi misafir ettiği için çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıydım. Bu deneyim benim için çok güzel oldu. Kazandığımız için de ayrıca mutlu oldum" dedi.

Furkan Selman Çelik ise şunları söyledi: "Bu imkanı bize sundukları için Alanyaspor Kulübü Başkanı ve ALTSO Başkanımıza teşekkür ederim. Alanyaspor iyi bir takım. Başarılar dileriz. Futbolcularla oynamak güzeldi. Antrenmanlarını da izledik."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

