Trabzonspor, çalışmalarını Antalya kampında sürdürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olgucan KALKAN Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA)Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına bugün saat 18:00´de yapacağı antrenmanla devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN Namık Kemal KILINÇ

2022-12-04 15:42:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.