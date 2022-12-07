Trabzonspor, hazırlık maçında Crystal Palace ile yenişemedi



Trabzonspor Crystal Palace: 2-2Olgucan KALKAN / ANTALYA, (DHA) Trabzonspor, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya´nın Belek turizm bölgesinde kamp yapan Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında Regnum Carya´da Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı takımını sahaya Uğurcan Çakır Hüseyin Türkmen, Gbamin, Hugo, Arif Boşluk, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Trezeguet ve Umut Bozok 11´iyle sürdü. Crystal Palace ise Butland Clyne, Tomkins, Guehi, Ward, Olise, Doucoure, Schlupp, Ebiowei, Zaha ve Eduard 11´iyle sahaya çıktı.

Trabzonspor 3´üncü dakikada Trezeguet´in golüyle öne geçti. Abdülkadir Ömür´ün pasıyla hızla rakip kaleye hücum eden Trezeguet, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 7´nci dakikada skora denge geldi. Olise´nin asistinde Edouard skora denge getirdi. 23´üncü dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Umut Bozok, yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Trabzonspor´un 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi. 62´nci dakikada Palace bir kez daha beraberliği yakaladı. Hüseyin Türkmen´in uzaklaştıramadığı top Mateta´nın önünde kaldı. Bu oyuncun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-2. Teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ikinci yarısında tüm oyuncularını değiştirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

TEKNİK ADAMLAR KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Öte yandan Regnum Carya 3 No´lu sahada oynanan karşılaşmayı Süper Lig´de görev yapan teknik adamlar da izledi. Karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da takip etti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Olgucan KALKAN

2022-12-07 20:49:13



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