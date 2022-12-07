Beşiktaş, Antalya kampındaki çalışmalarına devam etti



ANTALYA, (DHA) Beşiktaş, Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5´e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alanda yan top çalışması ve çift kale taktik maçıyla noktalandı. Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Siyah-beyazlılar, Antalya´da sürdürdüğü hazırlıklarına, yarın saat 11.00´de basına kapalı yapacağı çalışma ile devam edecek ve saat 19.00´da da Antalya Gloria Sports Arena´da Sporting De Charleroi ile hazırlık maçı oynayacak. DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2022-12-07 21:14:40



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