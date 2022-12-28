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Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından

DHA

Alanyaspor -  Kayserispor maçının ardından


Engin ATAOĞLU / ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kayserispor'un bugüne kadar kamuoyunun beklentilerinin üzerinde bir futbol oynadığını ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Ligde iyi bir puan kazandık. İyi futbol oynadık. Biz istiyoruz ki maçları ve puanları saha içerisinde kazandığımız gibi saha içerisinde kaybedelim. Evet bugün Alanyaspor'a maçı kaybettik, rakibimizi tebrik ederiz ama nasıl kaybettik bunları da konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Bence hiç hak etmediğimiz bir sonuç. Maçın başındaki Candeias'ın pozisyonu haricinde pozisyon vermeden, çok fazla kırılma anının yaşandığı bir maçtı. Hatta pozisyonları saymak istiyorum. Cardoso ile ilk yarıda kaleciyle baş başa kaldığımız pozisyonda yapmış olduğumuz tercih hatası, sonra Mensah'ın Furkan'dan kazandığı toptan sonraki faul pozisyonu, golden önceki faul pozisyonu, 2-1'den sonra Emrah'ın yapmış olduğu tercih, 3-1'deki penaltı pozisyonu, Bilal'in kurtardığı penaltıdaki pozisyon, Cardoso ile Fer mücadelesinde Cardoso'ya gelen darbe. Maçı bu şekilde kaybettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 
"UMARIM MESAJ YERİNE ULAŞTIRILMIŞTIR"
Karşılaşmada çok iyi oynadıklarını belirten Atan, "Bence rakibe 90 dakika boyunca saha içinde çok acı çektirdik. Yüksek şiddetli preslerle, çok top kazanıp gol pozisyonlarına girdik. Fazla pozisyon vermedik ama kaybettik. Sözümün başında söylediğim gibi biz bu puanları sahanın içerisinde kazanıp sahanın içerisinde kaybetmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bu hafta içerisinde tam emin olmamakla beraber, herhalde ilk defa sezonun ortasında bir takımın 3 puanı silindi. Sahanın dışında kaybettiğimiz 3 puanlar gerçekten bizi çok üzüyor. Sezon başından beri çok mesaj verdik; eski başkanımız, şimdiki başkanımız, şehrin ileri gelen büyükleri çok destek oldular, çabalıyorlar. Onlara müteşekkirim gerçekten ama demek ki mesajlarımız tam yerine ulaşmamış. Şu an ortada sürdürülebilir bir yapıya ulaşmamış bir Kayserispor var gibi gözüküyor. Bu durum bugüne kadar kulüple, teknik ekiple, futbolcularla, taraftarlarla, personelle birlikte birleşmiş bir Kayserispor'un ilerleyişini zorlaştıracakmış gibi görünüyor, bizimde ilerleyişimizi zorlaştıracak gibi gözüküyor. Bence önümüzde bir haftalık süreç var. Sözlerimi dikkatle seçmeye çalıştım. Umarım mesaj yerine ulaştırılmıştır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Oyuncularıma maçtan öncede söyledim. Gerçekten çelik gibiler. Problemlerle karşılaştılar, zorluklarla karşılaştılar ama hiçbir zaman antrenman yapmaktan, çalışmaktan, maçta iyi oynamaktan vazgeçmediler. Onlarla gurur duyuyorum ama Kayserispor'un bir an önce sürdürülebilir, sağlıklı bir ortama tekrardan kavuşması gerekiyor. Yoksa hem bizim hem de kulübün ilerlemesini, tünelin sonunu görmesini zorlaştırıyor" diye konuştu. 
ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FARİOLİ: ÇOK ZORLU BİR MAÇTI
Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise şöyle dedi: "Ben maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Gerek bizim tarafımızdan gerekse rakip tarafından ilk 25 dakika sahada inanılmaz bir ritim vardı. Karşımızda tabi ki iyi organize olan bir rakip vardı. Konyaspor maçında göstermiş olduğumuz o çaba ve özverinin ardından bu denli zor bir maça çıkmak kolay olmadı. Rakibimiz 4-5 kere dizilim değiştirdi. Bizde buna değişiklikler ile karşılık verdik. Oyuncularımız bu değişikliklere net bir şekilde adapte oldu. Golü bulduk ardından ikinci golü bulduk. Tabi golü bulduktan sonra metresel anlamda saha içindeki dizilimimizde biraz geriledik. Rakibimizde reaksiyon göstererek ilk yarının sonlarında bizi kendi sahamıza hapsetti diyebiliriz. Tabi çok zorlu bir maçtı. Yüksek tempoda oynandı. Beni sevindiren taraflar var. Özellikle oyuncularımızın sahada oyunda kalma isteği oyunu yönetme isteği bugün beni mutlu etti. Oyuncularımız bugün saha içerisinde kalpten oynadılar."
"ÇAĞDAŞ HOCAM FARKLI BİR POZİSYONA TAKILMIŞTIR"
Bir gazetecinin hakemin performansı ile alakalı soru yöneltmesi üzerine Farioli, "Konyaspor maçının ardından hakemle alakalı konuşmamıştım. Bugünde konuşmayacağım. Sahanın kenarından gördüğüm hakemlerin kararları doğrultusunda genel anlamda objektif bakarsak iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Çağdaş hocam farklı bir pozisyona takılmıştır, kendi bakış açılarıyla bir yorum yapmıştır. Ona da elbette saygım var. Bizim açımızdan genel anlamda hakem performansı iyiydi. Konyaspor maçında uzatma süresinden dem vurmuştum. Bugünde 9 dakikalık bir uzatma vardı. Bugün için adil bir uzatma olduğunu düşünüyorum. Çünkü VAR birkaç kere devreye girdi. Bugün adildi. Geçtiğimiz maçta biraz uzundu. Bugünde genel anlamda hakemin performansı bence iyiydi" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
Çağdaş Atan'ın açıklamaları
Francesco Farioli'nin açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2022-12-28 20:50:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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