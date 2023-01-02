Depoda mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Yusuf Kurtbay (54), barındığı depoda mahsur kalınca, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Cengiz Toytunç Caddesi'nde, atıl eşyaların bulunduğu depoda meydana geldi. 6 aydır aynı depoda kalan Yusuf Kurtbay, sabah saatlerinde dışarı çıkmak istedi. Bir süre deponun kapısını açmak için uğraşan Kurtbay, başarılı olamayınca yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbarla adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, deponun kilidini açarak Kurtbay'ı kurtardı. Sağlık durumu iyi olan Kurtbay, polise verdiği ifadesinde, 6 aydır aynı yerde kaldığını söyledi. Binada oturanlar ise atıl eşyaların bulunduğu deponun boşaltılmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2023-01-02 11:20:20



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