Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6'lı masadaki vesayetin adı, siyasi vesayet (2)

SELİN VURDUĞU KUMLUCA'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından 12 Aralık günü selin vurduğu Kumluca'ya geldi. Selden zarar gören alanlarda incelemelerde bulunan Erdoğan, burada Buğday Pazarı'nda otobüsün üzerinden vatandaşlara seslendi. Bazı kadınlar burada Erdoğan'a sepet içerisinde domates hediye etti. Kumluca ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Tarım ve Ormanı Bakanı Vahit Kirişci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.

'TÜM İMKANLARIMIZLA SAHAYA İNDİK'

Sel felaketi nedeniyle Kumlucalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "4 ayda düşen yağmurun 1 günde yağmasıyla oluşan sel afeti, yolların kapanmasına ev, işyeri, araç ve seraların su altında kalmasına sebep oldu. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her afetten muhafaza eylesin. Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik. Bakanlarımızı bölgeye göndererek çalışmaların koordinasyonunu sağladık. 2 bin 385 personel, 454 araç selin yaşandığı ilçelerimizde müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yürüttü. Sel sularının bastığı 624 ev ve işyeri temizlendi. 14 konut tahliye edildi. Heyelan tehdidi altındaki 8 konut boşaltılarak, vatandaşlarımıza konteyner verildi" dedi.

ACİL İHTİYAÇLAR İÇİN 171 MİLYON LİRA

Yaşanan tüm afetlerde vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için toplam 171 milyon lira ile barınma ve gıda malzemeleri kurumlarımızca bölgeye gönderildi. Önceki yıl yaşanan yangın afetinden sonra doğudaki ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Onları yalnız bırakmadığımız maddi, manevi her türlü desteği verdiğimiz gibi sel felaketinde de sizleri yalnız bırakmadık. Bir musibet var, bir felaket var, bir felaketin olduğu yerde biz devlet olarak halkımızı, vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Biz eli bağlı duramayız. Siz bize bir görev verdiniz" diye konuştu.

'BURAYI BU TÜR FELAKETLERDEN KORUYACAĞIZ'

Kısa zamanda felaketin izlerinin silindiğini belirten Erdoğan, bunu daha önce Manavgat'taki yangında, Muğla'da, Antalya'nın diğer ilçelerinde de yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Burada aynı şekilde bakan arkadaşlarımızı gönderdik, bütün kurumlarımızı seferber ettik. Kısa zamanda bu felaketi ortadan kaldırdık. O televizyonlarda gördüğüm felaket kalmadı. Her taraf elden geçirildi. Şu anda da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. 558 metre uzunluğunda derenin üstünde geniş box vardı. Şu an onu yıkarak kaldırıyoruz. Açık sisteme geçerek burayı artık bu tür felaketlerden koruyacağız" dedi.

'YENİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Selin bu kadar hasara yol açmasında dere yataklarına yapılan izinsiz ve yanlış yapıların da etkisi olduğunu belirten Erdoğan, "Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Büyüklerimiz, dere yatağında akar der. Onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. DSİ'nin son yıllarda bölgede yaptığı 1.3 milyar liralık yatırım sel felaketinin daha ağır sonuçlara yol açmasını engellemiştir. Ortaya çıkan tablo bundan sonra benzer yıkımlara maruz kalmamak için yeni tedbirler almamız gerektiğini gösteriyor. Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini tamamladık, inşasına başlama aşamasına geldik. Bizleri sel afetinden koruyacak 4.3 milyar liralık yatırımla süratle inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

DERE YATAKLARINA YERLEŞİM YAPMAYIN ÇAĞRISI

Manavgat'taki yangında hasar gören evlerin büyük bölümünü teslim ettiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi Manavgat'a gidiyoruz. Yangın afetinde vatandaşlarımız binaları yanmıştı. Onlara hemen gayet güzel modern evler yapıp, bunları en kısa zamanda teslim edeceğiz dedim. Bugün bunların 450 kadarını teslim edeceğiz. Geri kalanlarını da en kısa zamanda teslim edeceğiz. Sizlerden hem konut hem işyeri hem sera yapımında dere yataklarının önünü kapatmama konusunda hassasiyet bekliyorum. Büyük kayıplar yaşamamak için buna mecburuz. Bu tedbirlerin ihmali sebebiyle hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, üzülmesine rıza gösteremeyiz. Bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz yaklaşımla bölgemizdeki sel felaketi riskini en aza indireceğiz."

'YENİ DÖNEMİN ADINA TÜRKİYE YÜZYILI DİYORUZ'

Türkiye'yi 20 yılda asırlık hizmet ve esere kavuşturmuş olmakla gurur duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptıklarımızı yapacaklarımızın teminatı olarak görelim. Tarihimizin en üst seviyedeki demokrasi ve kalkınma altyapısını asıl hedefimizin sadece başlangıcı olarak kabul ettiğimizi her fırsatta söylüyoruz. Bu yeni dönemin adına da Türkiye Yüzyılı diyoruz. Kumluca Türkiye Yüzyılı'nın önemli bir adımı olacak. Aynı şekilde Finike, Manavgat, 19 ilçesiyle Antalya öyle olacak" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Yatırım yapan, istihdam oluşturan, üreten, ihraç eden herkesi desteklediklerini belirten Erdoğan, Türkiye'yi büyütme yolunda ilerlediklerini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendimiz ve evlatlarımız için geleceğe umutla bakabileceğimiz bir Türkiye olduğuna inanıyoruz. Dünyanın ciddi krizlerle sarsıldığı bir dönemde biz Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle konuşabiliyorsak bu tablo sayesindedir. 20 yılda gösterdiğimiz tüm gayrete rağmen hala eksik olan, aksayan, düzeltilmesi gereken hususlar olabilir. Antalya'yı şu gördüğünüz hale getiren AK Parti iktidarı Allah'ın izniyle bunları da yapacak. Milletimizin gönlünü kazanmadık, derdine derman olmadık, beklentisini karşılamadık hiçbir kesimini bırakmadan gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütme yolunda ilerleyeceğiz. Çalışanlarımızdan girişimcilerimize tüm kesimleri destekleyeceğiz."

PUTİN'E KUMLUCA DOMATESİ ÇAĞRISI

Putin ile arasında geçen diyaloğu anlatan Erdoğan, "Putin'e dedim ki, 'Bizim Kumluca'mız var. Buranın bir özelliği var. Burası adeta domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme'. Sağ olsun o da ricalarımızı kırmadı. Zaman zaman kesilmeler oluyordu ya, önü açılan domateslerimizin ihracatında bunları gördük. Hanım kardeşlerim bize domates ikramında bulundular. Bu domatesler her şeye değer. Kumluca'nın en güzel örneklerinden birisi olduğu hazine değerindeki tarihi, ticari imkanlarımızı değerini bulmasını sağlayacak her çabanın yanında olacağız" diye konuştu.

'HUZURUN, GÜVENİN, İSTİKRARIN TÜRKİYE'SİNE YELKEN AÇTIK'

Antalya'da açılışını yaptıkları yatırımlar için hayırlı olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Dün yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinden, huzurun, güvenin, istikrarın Türkiye'sine yelken açtık. Yarın ise güneşin her alanda dünyanın en ileri 10 ülkesi arasında yer almış Türkiye'nin üzerinde doğacağı günleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Kadınıyla, genciyle, çiftçisiyle, sanayicisiyle bu sevinci hep beraber yaşayacağız. Sel afeti sebebiyle sizlere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. (DHA)Semih ERSÖZLER/ KUMLUCA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Semih ERSÖZLER

2023-01-07 18:12:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.