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Fraport TAV Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - Kayserispor maçının ardından


Alfons Groenendijk: Bu kötü gidişata dur diyeceğiz Çağdaş Atan: Bizim için mutlu biten kötü bir maç olduAdem AKALAN / ANTALYA, (DHA)Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kayserispor deplasmanda Antalyaspor'u uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. 
Futbolda bazen istenmedik sonuçlarla alınabildiğini belirten Alfons Groenendijk, "Bu anları çok yaşar olduk. Maalesef bu kötü dönemde, kupadan da elenmiş bulunuyoruz. Maça gelecek olursak ben oyuncularımdan hiçbir şekilde şikayette bulunamam çünkü oynadığımız oyun buydu. Savaştılar mücadele ettiler. Oyunun içinde kaldılar, rakipten daha fazla gol denemesinde bulundular ancak futbol anları, şans ve son dokunuş bu 3 unsur uzun zamandır eksik olan tarafımız. Kayserispor'un ilk ciddi girişimi golle sonuçlandı. Ondan sonra ikinci golle de turu geçmeyi garantilediler. Burada hayal kırıklığı sadece skor bazında konuşabilirim. Futbol bazında takımın duruşu her zaman aslında üzerine koyarak gittiğimiz ancak skor ve puan anlamında ligde puan burada da kazanamadığımız eksik kalan taraftı. O son vuruşları yapsak belki de bambaşka şeyler konuşuyorduk. Aslında şimdiden çalıştığımızdan daha fazla çalışmak zorundayız. Daha takım olmak zorundayız. Bunlar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ligde iyi sonuçlar alacağımız günler gelecek. Bu kötü gidişata dur diyeceğiz çünkü oyuncu ve futbolcu grubu her şeyi yapıyoruz. Bu durum bize skor ve puan anlamında dönecek buna inanıyorum. Yapmamız gereken daha sıkı çalışmak ve önümüze bakmak" ifadelerini kullandı.
"PERFORMANS ANLAMINDA ŞİKAYETÇİ OLAMAM"
Hayal kırıklığıyla dolu bir soyunma odasının olduğunu anlatan Groenendijk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bugün tek hedefimiz vardı o da turu geçmekti. Futbolda bazen istemediğiniz sonuçlar oluyor. Futbolcularımızı suçlayacak bir durum yok. 90 dakika boyunca rakibe gol pozisyonu vermedik. Uzatmalarda pozisyon verdik ve rakip ilk geldiğinde golü buldu. Bu anlarda o yüzden aslında tam ihtiyacımız olan birlik beraberlik içinde takımı bir arada tutabilmektir. Performans anlamında şikayetçi olamam bu maç özelinde. Futbolcularıma inanıyorum acı çekmeleri lazım, rahatsızlık duymaları, isyan etmeleri lazım, bunları yaparlarsa önümüzdeki maçlarda, istediğimiz puanlar gelecektir."
ÇAĞDAŞ ATAN: BİZİM İÇİN MUTLU BİTEN KÖTÜ BİR MAÇ OLDUTuru geçtikleri için mutlu olduklarını dile getiren Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Hafta sonu alınan güzel bir galibiyetten sonra turu geçtiğimiz için mutluyuz. Çeyrek finaldeyiz. Hafta sonu güzel bir galibiyetten sonra bunu turla taçlandırmak çok güzel. Topun bizde kalacağını düşünüyorduk. Antalyaspor hem bulunduğu konum hem de sahaya çıktığı 11 itibariyle bize sıkıştırmalar yapacağını düşünüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Bugün inanılmaz kötü bir saha vardı. İki yeni jenerasyon hocanın daha iyi daha güzel sahada karşılaşmasını isterdik. Bana göre bizim için mutlu biten kötü bir maç oldu. Top çok havaya kalktı. Saha top oynamaya müsait değildi. İki takım hata kovaladı. Biz 90 dakika bittikten sonra iyi geçişler yaptık. İki tane de iyi gol bulduk. Oyuna aldığımız oyuncuların asist yapması ve gol atması bizim için iyiydi. 5 günlük dinlenme sürecimiz var. Bir iki sakat oyuncumuz var. Bugün çok rotasyon yaptık. Oyuncularım sistem içinde her detaya çalışıyorlar. Sisteme sadık kaldılar. Sakat oyuncuların dinlenmesiyle ilgileneceğiz. Pazar günü bizim için önemli olan Beşiktaş maçına çıkacağız" şeklinde konuştu.
"SAHADA KÖTÜ OYUN VARDI"
Kayserispor'un ilk şutunun uzatma dakikalarında attığı, ilk isabetli şutunun ise gol olduğu yönünde gelen soruya Çağdaş Atan, şu cevabı verdi:
"Biz oyunun bazı bölümlerinde geriden, bazı bölümlerinde geçiş oyunu ile hücum ediyoruz. Tempoyu kendimiz ayarlıyoruz. Zemin bize geriden oyun kurma imkanı vermedi. Oynamaktan vazgeçtik top çok havaya kalktı. Rakip de risk almadan topu vurdu. İki takım açısından da şutlar yoktu, saha zemininden kaynaklı kötü bir oyun vardı sahada. Ama mücadelesi boldu, hamleler vardı."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Alfons Groenendijk'in açıklamaları
Çağdaş Atan'ın açıklamalarıHABER: Adem AKALAN KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)-DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-01-17 21:19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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