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Okan Buruk: İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor

DHA

Okan Buruk: İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor


Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu´nda Corendon Alanyaspor´u 2-1´lik skorla yenerek çeyrek finale kalan Galatasaray´da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Kura olarak iyi bir takım seçtik. Özellikle hafta sonu maç oynamamış daha diri maça hazırlanan bir takım. Kadro olarak elindeki en iyi 11´i oyunu sahaya sürdü rakibimiz. Oyuna iyi başladılar, bizden daha iyi başladılar. Devamında oyunu ele aldık. İlk yarı 2 gol birçok pozisyon ve topun daha çok bizde olduğu ve domine ettiğimiz bir ilk yarı. 2 yarı belirli bölümlerde rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Bugün rahatsız olacağım şey rakibimize verdiğimiz pozisyonlar. Zaman zaman oyun bizim istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle rakip ceza sahasına daha az girdik ilk yarıya oranla. Maçın sön bölümünde girdiğimiz pozisyonlar oldu. Rakibimize de pozisyonlar verdik ama günün sonunda istediğimiz tura ulaştık. Hem oyuncularımı hem de rakip Alanyaspor'u tebrik etmek gerekiyor. Genele baktığımızda lig maçı gibi zevkli pozisyon dolu ve futbolun güzel olduğu bir akşam yaşattılar. Kazandığımız için son 8´e kaldığımız için mutluyuz. İki kulvarda da hedeflerimiz devam ediyor. İnşallah 2 kulvarda da hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.
"SEZON BAŞINDAN BERİ ÇOK GELİŞİM KAYDETTİK"
Bir gazetecinin Galatasaray´ın 11 maçlık galibiyet serisini hatırlatarak, `Okan Buruk´un alınan galibiyetlerle ilgili bir formülü var mı?´ sorusu üzerine Buruk, "8 lig, 3 tane kupa maçı oynadık. Arka arkaya 11 galibiyet almamız hem kazama alışkanlığımızın olduğunu hem de oyun anlamında iyi işler yaptığımızı ve gelişim kaydettiğimizi gösteriyor. Sezon başından beri çok gelişim kaydettik. Oyuncularımızın performanslarını bulmaları bazen zaman alıyor. Geç oluşan bir takımdık. Biz oyuncularımızı iyi tanıyoruz, oyuncularımız bizi iyi tanıyor. Türk futbolunu ve ligini çok daha iyi tanıyorlar. Bugün de rotasyonumuz vardı. Oynayan oyuncular en iyisini yapmaya çalıştı. Hem insani hem de futbol anlamında kaliteli oyuncular ile çalışıyorum. Onlarda kişiliklerini sahaya koyuyorlar. Maçtan ve antrenmandan önce ne istediğimizi, rakibimizin ne oynadığını hepsini doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Onların verdiği tepki çok önemli. Biz sadece futbol takımı değiliz. Başkanımız, yönetim kurulumuz burada. Taraftarımızın ve kulübün bu seneki oluşturduğu pozitif ortam skorları da çok olumlu bir şekilde etkiliyor. Bu sene Galatasaray camiası kenetlenmiş, herkes şampiyonluk ve başarı için odaklanmış. Bu pozitif havayı oluşturduğumuz zaman bu takımada çok olumlu bir şekilde yansıyor. Biz saha içerisinde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Saha dışı unsurları da bizim için önemli. Özellikle taraftarımızın bize verdiği destek. Bugün yine buradaydılar. Takımı her maçtan sonra tribüne çağırıyorlar. Bu desteği veriyorlar. Bu pozitif hava bizi hedeflerimize en iyi şekilde götürecektir" cevabını verdi.
"OYUNCALARIMIZI DA KAZANIYORUZ"
Sahada farklı bir kadro olduğunu, rotasyona mı yoksa transfer bir tespit yapıldığı sorusunu Okan Buruk şöyle yanıtladı: "Son maça göre bir rotasyon yaptık. Bir yandan oynamayan oyuncularımızı, maç eksiği olan oyuncularımızı hem süre veriyoruz belki bir sonraki maçta belki direk oynayacak belki 2 maç sonra oynayacak. Onları hep hazır tutmamız çok önemli. Bugün Muslera'yı getirmedik. Okan Kocuk, Jankat Yılmaz vardı. Kendine düşen görevi en iyi şekilde yaptı. Birçok oyuncu için bunu söyleyebiliriz. Hem oyuncularımız hazır tutuyoruz hem de performansını geliştiriyoruz. Son maç oynamayan Mertens´i kullandık. Dediğim gibi oyuncuların hem gelişimi hem de Galatasaray her maça kazanmak için çıkıyor. Bugün zor bir maçtı iyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle son 2 iç saha maçını 4-1 ve 5-0 kazanmış güçlü bir takıma karşı oynadık. Bu yüzden kazandığımız için de mutuyuz. Oyuncalarımızı da kazanıyoruz. Maç atmosferi yaşıyorlar, maç kondisyonu yakalıyorlar. Kim çıkarsa çıkalım hedefimiz kazanmak ve bunu bugün de gösterdik."
HAKEM DEĞERLENDİRMESİ
Hakem Volkan Bayarslan´ın performansı hakkındaki soruya ise Buruk, "Hakeme eleştiride bulunmadık. Alanyaspor ile oynadığımız son maçta hakeme yönelik bir eleştirim olmuştu. Yanlış bir kırmızı kart göstermişti. Orada çok fazla eleştirdik. Bugünkü hakem performansını maçtan sonraki görüntüleri net bir şekilde gördükten sonra değerlendirebiliriz. Hakemin verdiği kararlar sonuca etki etti mi? Etmedi mi? Ben göremedim. Her hafta herkes için hatalar yapılabiliyor. İlk Alanyaspor maçında hakem bizim adımıza çok net bir hata yaptı. Burada 11 galibiyeti konuşurken, 12´nci galibiyeti konuşacaktık. Kimse lehine ve aleyhine hata yapılmasını istemiyor. Lehime de aleyhime de hata yapılmasın. Bu oyun içerisinde hatalar oluyor. Bunu da engellemek şu an için zor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Okan Buruk´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-01-18 01:06:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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