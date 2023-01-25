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Otobüsün peşinden koşan yolcuya sinirlenip seferi yarım bıraktı

DHA

Otobüsün peşinden koşan yolcuya sinirlenip seferi yarım bıraktı


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da özel halk otobüsü şoförü Halil Ay (50), otobüsün kapasitesinin dolduğu için almadığı, aracı yaklaşık 500 metre kovalayan yolcuyla yaşadığı sorun nedeniyle seferini bırakarak otobüsten indi. O anlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ay, "O anda tansiyonum yükseldi ve gözüm karardı. Arabayı devam ettirme gücünü kendimde göremedim" dedi.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. MC 12 levhalı, 07 AU 0135 plakalı özel halk otobüsünü kullanan Halil Ay, durakta bekleyen bir kişiyi otobüs dolu olduğu gerekçesiyle almadan yoluna devam etti. Bunun üzerine yavaş ilerleyen trafikte otobüse alınmayan yolcu otobüsün yanına gelerek camına vurmaya başladı. Hareket eden otobüsün yanında koşan yolcu, diğer durağa kadar gitti.
Bu sırada yolcunun otobüsün altında kalmasından korkan şoför Ay durakta durunca, inen yolcunun yerine otobüsü yaklaşık 500 metre kovalayan yolcu bindi. Şoför Ay, yolcuya yer olmadığı için kendisini almadığını ve konuşmaya devam ederse otobüsten ineceğini söyledi. Yolcu konuşmaya devam edince tansiyonu yükselen Ay, seferini yarım bırakarak otobüsten indi.
YOLCULAR OTOBÜSÜ SÜRMEYE İKNAYA ÇALIŞTI
Bu sırada yolcuların cep telefonu ile çektiği görüntülerde şoförün araçtan indiği ve 'Sürmeyeceğim, polis çağırabilirsiniz, sürmeyeceğim, ben de insanım, sürmeyeceğim' diye bağırdığı, yolcuların da şoförü otobüse binmek için ikna etmeye çalıştığı ve 'Çocuğum bekliyor gideceğim, bu olay da moda oldu' diye tepki gösterdiği görüldü.
Bir başka görüntüde ise bir işyeri önünde oturan şoförün, "Araba ağzına kadar dolu. Çallı durağına girmedim. O arabada ayakta bayanlar var. Senin de akraban. Yer yok bu yüzden almadım beyefendiyi. Orada trafik sıkışık gidemiyorum. Beyefendi cama vura vura buraya kadar geldi. Burada yolcu indi. Ben de 'Arkadaşım laf söylersen aşağıya ineceğim' dedim. Laf söyledi ben de indim. Yer var da ben mi almıyorum ya" diye serzenişte bulundu.
Ay'ın kullandığı otobüste 'Şoförün insan olduğunu, etten kemikten olduğunu unutmayalım. Küçük hatalara büyük tepkiler vermeyelim. Empati lütfen', 'Lütfen herkes üzerini düşeni doğru yapsa sorunsuz seyahat edebiliriz' gibi uyarı yazıları olduğu görüldü.
'BİZİM VE DİĞER YOLCULARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI'
Seferine başladıktan kısa süre sonra otobüsün kapasitesinin dolduğunu belirten Halil Ay, "Otobüsteki insanlar da etten kemikten. Her binen yolcu bizim misafirimiz. Otobüs dolduğundan dolayı bazı duraklarda yolcu alamadık. Çallı'ya geldikten sonra araba dolu olduğu için durakta durmadım. Durakta otobüse binemeyen yolcu arkamızdan koşmaya başladı. Aynı zamanda kendisiyle birlikte bizim ve diğer araç sürücülerinin hayatını tehlikeye attı" dedi.
Trafiğin sıkışık olması sebebiyle otobüsün durduğu yerlerde takip eden yolcunun camlara vurduğunu belirten Ay, "Sağ tarafımda yolcu olduğu için kendisini sadece aynadan çok az görebiliyordum. Tekerleğin altında kalmasından korktum. İlk durakta da yolcu ineceği için mecburen durdum. Beyefendi de mesafe fazla ama durduğumuz durağa kadar koştu ve bindi. Kendisine 'Araba dolu olduğu için almadım. Konuşma lütfen. Konuşursan ineceğim' dedim. Bana sürekli 'Beni nasıl almazsın, kapıyı nasıl açmazsın' diye konuşmaya devam etti" diye konuştu.
'DEVAM ETSEM BELKİ DE KAZA YAPACAKTIK'
Otobüsteki diğer yolcuların kendisini savunmadığını söyleyen Ay, "O anda tansiyonum yükseldi ve gözüm karardı. Arabayı devam ettirme gücünü kendimde göremedim. Olayın farklı bir boyuta taşınmasını istemedim. O an arabadan inmenin en doğru karar olduğunu düşündüm. Arabadaki herkesin canı bize emanet. Ben o sırada yaşadığım sağlık problemi nedeniyle devam etmek istemedim. Devam etsem belki de 100 metre sonra kaza yapacaktık. Esnaf sağ olsun beni sakinleştirdi. Keşke bu olay olmasaydı. Onun insanlığına kalmış bir olay. Ben dün yaşadığımız olayı unutmak istiyorum. İşimi seviyorum ve yine severek yapmak istiyorum. Bir tam tur saatlerce sürüyor. Bazen 3-4 tur arabadan inemediğimiz oluyor. Biz vatandaşımızdan anlayış bekliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2023-01-25 14:25:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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