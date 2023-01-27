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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor 6 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor

DHA

Antalyaspor 6 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçında, 6 haftalık galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekipte zorlu maç öncesi 4 eksik bulunuyor.
Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde fubol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Hafta boyunca futbolcularına mücadelenin önemini anlatan Nuri Şahin, 6 haftalık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor.
ÜMRANİYESPOR İLE LİGDE 2'NCİ KEZ
Antalyaspor, cumartesi günü aynı renkleri taşıdığı rakibiyle Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. İki ekip ligde ilk kez sezonun ilk yarısında karşılaşırken, mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı. Antalyaspor ile Ümraniyespor'un 28 Temmuz 2021 tarihindeki hazırlık maçı ise 1-1 sona erdi.
Bir maçı eksik olan Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak 18 puanla 15'inci sırada yer alıyor. Hafta içi yapılan antrenmanlarda Nuri Şahin oyuncuylarıyla yakından ilgilenirken, mücadelenin önemine vurgu yaptı. Şahin, mücadelede tek hedef olarak galibiyeti belirledi.
NDAO FORVETE, FERNANDO MARTINS'İN CEZASI BİTTİ
Antalyaspor'da ligde oynanan Galatasaray maçının son dakikasında kırmızı kart görerek 2 hafta cezalı duruma düşen Brezilyalı forvet Haji Wright, sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor maçında takımdaki yerini alamayacak. Futbol sorumlusu Şahin'in, Ümraniyespor maçında forvette sakatlığı atlatan Alassane Ndao'ya şans vermesi bekleniyor. Giresunspor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç cezasını tamamlayan Fernando Martins mücadelede forma giyecek.
3 SAKAT, 1 CEZALI, 1 SINIRDA
Antalyaspor'da Ümraniyespor maçı öncesi Haji Wright, Ghacha ve Fedor Kudryashov sakatlıkları, Luiz Adriano ise kırmızı kart cezasından dolayı Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Sam Larsson da kart sınırında yer alıyor.
Fraport TAV Antalyaspor Ümraniyespor arasındaki mücadele cumartesi günü saat 19.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Deniz Caner Özaral yapacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2023-01-27 10:11:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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