Antalya'da kuvvetli fırtına (3)

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DALGALAR FALEZLERİ AŞTI

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, özellikle denize kıyı noktalarda etkili oldu. Kent merkezinde fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar 40 metre yükseklikteki falezleri dövdü. Dalgaların boyu zaman zaman falezleri aştı. Dalgaları izlemek için Kaleiçi Yat Limanı'na gelenler cep telefonları ile fotoğraf çekti. Fırtına uyarısının ardından limandaki teknelerin iplerinin güçlendirildiği görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-27 15:20:37



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