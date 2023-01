Engelli İbrahim'in eli, ayağı olan sandalyesinin aküsü çalındı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan ikizi de kendisi gibi engelli olan İbrahim Gümüş'ün (12) akülü sandalyesinin aküsü çalındı. Akünün çalındığını görünce oğlunun gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Asiye Gümüş (41), "Çocuğumuzun eli ayağı olan cihazını çaldılar. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi.

Kepez ilçesinde yaşayan Asiye ve Seyfettin Gümüş'ün (40) 2011 yılında Ali Emre ve İbrahim adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizler, 6 aylık ve engelli doğdu. Ali Emre yatağa bağımlı hale gelirken, İbrahim ise tekerlekli sandalye ile yaşamına devam etti.

Yaşı ilerledikçe tek başına yaşamını sürdürme ihtiyacı duyan İbrahim'e, ailesi akülü sandalye aldı. Akülü sandalyesi ile parka, markete tek başına gidebilen İbrahim, 22 Ocak günü eli, ayağı olan akülü sandalyesinin aküsünün çalındığını gördü. Büyük üzüntü yaşayan çocuk, sandalyesinin aküsünü göremeyince gözyaşını tutamadı. İbrahim Gümüş, "Sabah uyandığımda akülü arabamın aküsünün çalındığını gördüm. Çok üzüldüm. Arabamla tek başıma parka ve yurda gidiyordum. Tek başıma binip gezebiliyordum. O olmadan tek başıma çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

Akülü arabasıyla oğlunun hayatını tek başına idame ettirebildiğini belirten Asiye Gümüş, "Sabah kalktığımızda çocuğumun arabasının aküsünü şarja takmak istedik. Baktığımda akünün olmadığını gördük. Çocuğum çok üzüldü. Araba onun eli ayağıydı. Parka gidip, kendi başına gezebiliyordu. Parkta arkadaşları oynasa bile onların yanında durmak ona yetiyordu. Çok üzüldük. Bir an babası bir yere koydu sandık. O olmadan tek başına çıkamıyor. Diğer arabası küçük geliyor ve tek başına çıkamıyor. Aküsü olsa onunla hayatını idame ettirebiliyordu" diye konuştu.

İbrahim'in bu durum nedeniyle çok mutsuz olduğunu söyleyen Asiye Gümüş, "Televizyonlarda başkalarının başına geldiğini görüyorduk, bizim başımıza da geldi. Ne istiyorlar anlamıyorum. Çocuğumuzun eli ayağı olan cihazını çaldılar. Alan Allah'ından bulsun. Bir an önce yakalanmalarını istiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-01-28 11:19:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.