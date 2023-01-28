Fraport TAV Antalyaspor - Ümraniyespor: 3-2



Adem AKALAN / ANTALYA,(DHA)-STAT: Corendon Airlines Park Antalya

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Mustafa Sönmez, Caner Özaral

ANTALYASPOR: Helton Leite Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Dk. 72 Gerxhalıu), Veysel Sarı, Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 87 Fredy), Fernando, Larsson, Doğukan Sinik (Dk. 72 Ndao), Nakajima (Dk. 78 Mehmedi), Sinan Gümüş (Dk. 46 Ufuk Akyol)

ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 73 Serkan Göksu), Avounou (Dk. 74 Mrsic), Kartal Kayra Yılmaz, Geraldo (Dk. 74 Sekidika), Bettaieb (Dk. 14 Onur Ayık) (Dk. 87 Georghe), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 38 Larsson, Dk. 48 Güray Vural, 90+3 Fredy (Antalyaspor) Dk. 33 Umut Nayir, Dk. 56 Onur Ayık (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Fredy (Antalyaspor), Sekidika (Ümraniyespor)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Ümraniyespor'u 90+3'üncü dakikada Fredy'nin attığı golle 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu galibiyetle, ligde 7 hafta sonra sahadan galip ayrıldı. 1'inci dakikada orta alandan topu ileriye taşıyan Erdal Rakip'in pasında ceza alanı içerisinde topu alan Sinan Gümüş'ün vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

9'uncu dakikada Veysel Sarı'nın Ümraniyespor savunmasının arkasına attığı uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Sinik'in aşırtma vuruşunda kaleci Orkun gole izin vermedi.

24'üncü dakikada sağ kanattan Oğuz Gürbulak'ın ortasına ceza alanı içerisinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

25'inci dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasına Doğukan Sinik diziyle yaptığı vuruşu kaleci Orkun kurtardı. Dönen topa bu sefer dar açıdan Sinan Gümüş vururken kaleci Orkun bir kez daha gole izin vermedi.

33'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Kartal Kayra Yılmaz ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

38'inci dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Fernando'nun pasıyla topla buluşan Nakajima, bekletmeden Doğukan Sinik'i gördü. Doğukan pasını Larsson'a aktardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

48'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, yakın direk dibine sert vurdu. Kaleci Orkun'un da hatasıyla top filelere gitti: 2-1.

53'üncü dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Larsson ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Fernando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Orkun gole izin vermedi. Dönen topa bu kez Doğukan sinik kafayla vurdu, Ümraniyespor savunması topu çizgiden çıkarttı.

56'ncı dakikada skora denge geldi. Ümraniyespor'da savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Onur Ayık, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2.

68'inci dakikada Fernando Martins'in sağ kanattan ceza alanına ortasına iyi yükselen Sam Larsson'un kafa vuruşu yandan dışarıya gitti.

90+3'üncü dakikada Antalyaspor bir kez daha öne geçti. Larsson'un derinlemesine pasıyla topla buluşan Fredy, sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fraport TAV Antalyaspor sahasında Ümraniyespor 3-2 mağlup etti. DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-01-28 21:17:34



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