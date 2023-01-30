68 gündür kayıp Seda Nur için yeniden arama çalışması başlatıldı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 68 gün önce kaybolan Seda Nur Uludağ'ı (21) arama çalışmaları yeniden başladı.
Gazipaşa'ya bağlı Ekmel Mahallesi'nde oturan halasının yanında kalan ve ehliyet kursuna devam eden Seda Nur Uludağ, geçen yıl 24 Kasım sabahı direksiyon dersine gitmek için evden ayrıldı. Saat 10.00 sıralarında dersten çıkan Uludağ, pastanede kız arkadaşıyla buluştu. Akşam halasının yanına gitmeyen Uludağ'dan haber alamayan yakınları, gidebileceği yerleri araştırdı. Güney Mahallesi'nde oturan ailesi, Uludağ'ı bulamayınca durumu polise bildirdi. Ailesinden Uludağ'ın bilgilerini alan ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, Koru Mahallesi sahil kısmında Seda Nur'a ait olabileceği değerlendirilen şemsiye buldu. Karadan, havadan ve denizden yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemeyince aramalara ara verildi.
DALGIÇLAR SU ALTINDA, KADAVRA KÖPEĞİ KARADA ARADI
Seda Nur Uludağ'ın anne ve babası, son günlerde ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılarak kızlarının bulunmasını istedi. Seda'ya dair herhangi bir ize rastlanmaması öldürülmüş olabileceğini gündeme getirdi. Seda Nur Uludağ'ın kaybolduğu gün kameralar tarafından son kez görüntülendiği Koru Mahallesi Poyraz Koyu mevkinde bu sabah arama çalışması tekrar başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında, Koru Mahallesi'ndeki Selinus ve Kahyalar sahiline kadar olan bölümde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç timi su altında, Antalya'dan gelen AFAD ekipleri ile özel eğitimli kadavra köpeğiyle karadan arama çalışması yapıldı. Çalışmalar neticesinde Seda Nur Uludağ'a ait herhangi bir ize rastlanmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2023-01-30 17:08:12
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