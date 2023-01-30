Alanya´da bebeği doğduğu gün kendi öldü

Engin ATAOĞLU/ALANYA, (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde bir özel okul müdürü Ahmet Ünal (64), bebeği dünyaya geldiği gün vefat etti. Okul müdürü Ünal´ın vefat haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Alanya Özel Yedi Bilim Koleji Okul Müdürü eğitmen Ahmet Ünal´a yaklaşık 2 ay önce siroz teşhisi kondu. Bir süredir Antalya´da tedavi gören Ünal, 4 gün önce karaciğer nakli için İstanbul´a sevk edildi. Haftaya perşembe günü büyük kızından karaciğer nakli olmayı bekleyen Ünal, bugün saat 13.30 sıralarında vefat etti. Eşi ise Ünal´ın hayatını kaybetmesinin 10 saat öncesinde Alanya'da özel bir hastanede kız çocuğu dünyaya getirdi.
Ölümünün ardından bebeğinin dünyaya gelmesi sevenlerini derin yasa boğdu. Ahmet Ünal´ın ise sosyal medyada profil fotoğrafı resmini görenler ikinci bir üzüntü yaşadı. Müdür Ünal, profil fotoğrafını 2015 yılında dünyaya gelen ilk çocuğunu kucağına aldığı pozunu koyduğu görüldü. Müdür Ünal´ın, cenazesi yarın ikindi namazı sonrasında Alanya Cikcilli Mezarlığına defnedilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU
2023-01-30 19:00:51
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