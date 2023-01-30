Alanya´da bebeği doğduğu gün kendi öldü (2)

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KIZI DONÖR OLDU

Karaciğer nakli için Antalya'dan İstanbul'a sevk edilen özel okul müdürü Ahmet Ünal'a ilk evliliğinden olan büyük kızının donör olduğu öğrenildi. Ünal'ın ilk evliliğinden 3 kız, ikinci evliliğinden de 1'i erkek 2 çocuğu olduğu öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya ALANYA(ANTALYA), (DHA)-

2023-01-30 22:28:43



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