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Yaralamalı saldırgan şüphelisi polise yakalanınca, 'arkadaşlar problem yok, sizi seviyorum' dedi

DHA

Yaralamalı saldırgan şüphelisi polise yakalanınca, 'arkadaşlar problem yok, sizi seviyorum' dedi


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da Nurettin G. (66), alacak verecek nedeniyle çıkan tartışmada Mecit Y. (50) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve polisin takibiyle yakalanan şüpheli Mecit Y., "Sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum" dedi.
Olay, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi 607 Sokaktaki bir kahvehane önünde meydana geldi. Mecit Y. ile Nurettin G., iddiaya göre aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mecit Y., yanında taşıdığı tabancayla Nurettin G.´ye 3 el ateş etti. Vücuduna 2 mermi isabet eden Nurettin G., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Mecit Y., olay yerinden 05 ACG 005 plakalı otomobiliyle kaçtı.
Bu sırada vatandaşlar bölgeden geçen devriye polis ekibine durumu haber verdi. Ekibin anonsuyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Mecit Y., motosikletli Yunus timlerinin yaklaşık 700 süren takibi sonucu bir sitenin bahçesinde yakalandı. Otomobilini site önüne bırakan Mecit Y.'nin olayı gerçekleştirdiği tabanca ise aracın içerisinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Mecit Y., ekip otosuna götürülürken, "Sizi seviyoruz, sizle bir sorunum yok, problem yok kardeşim. Arkadaşlar ben sizi seviyorum" dedi. Mecit Y., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.
Vatandaşlar tarafından kahvehane içerisine alınan Nuretin G. ise olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Olay yeri ekipleri bölgede inceleme yaptı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya ADEM AKALAN
2023-01-30 22:59:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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