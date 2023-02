Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükelçileri bakanlığa çağırdık, gerekli uyarılarda bulunduk. Bunun kasıtlı olduğunu biliyoruz, ne yapmak istediğinizi de biliyoruz. Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun da farkındayız, bu tür adımlardan vazgeçmezseniz, biz de ilave gerekli tedbirleri alacağız dedik. İsveç sokaklarında teröristler cirit atıyor. Her gün bölücü başının fotoğrafıyla, terör örgütünün paçavralarıyla sokaklarda dolaşılıyor" dedi.

Memleketi Antalya´nın Alanya ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı´nda partililerle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz 21 yılda çok farklı noktalara geldi. Tüm dünyada herkesin gözünde Türkiye lider bir ülkedir. Türkiye bölgesel bir aktör değildir, küresel bir aktördür. Bunlar lafla, sözle olmuyor. İcraat ile olur. Sergilediğiniz tutumla olur, izlediğimiz girişimci ve insani dış politika sayesinde olur. AK Parti her alanda ülkemizi küresel ligin en üst seviyesine taşımıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece ülkemiz ve milletimiz için değil, bölgemizin istikrarı, barışı ve refahı için çalıştık. Sadece kendisini düşünen ülkelerin milletlerin ne kadar bencil olduğunu görüyoruz. Herkes için barış ve adalet arayışımız hamdolsun artık her coğrafyada devam ediyor. Türkiye´nin bugün dış politikada geldiği noktayı 21 yıl önce bize söyleselerdi biz de bu kadar olacağına inanır mıydık? Bugün çok farklı bir noktadayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde liderler diplomasisi kavramını yerleştirdik. Dünyanın her kıtasında varız. Son 1 ayda 5 farklı kıtadan farklı ülkeleri ziyaret ettik ve yine bir ay içinde 3 farklı kıtadan 8 tane dışişleri bakanını ülkemizde ağırladık. Bunun yanında uluslararası ve bölgesel örgütlerin temsilcilerini de Türkiye´de ağırladık. Bu aslında Türkiye´ye gösterilen ilginin ve güvenin göstergesi. Çünkü artık herkes `Türkiye ne diyor? Ne düşünüyor ve ne yapacak?´ diye soruyor" dedi.

`ADALETLİ DAVRANIYORUZ´

Aynı anda birçok krizle uğraştıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünyadaki kriz ve çatışmalara şöyle baktığınız zaman yüzde 60´ı bizim coğrafyamızda. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada bizim oturup bekleme lüksümüz var mı? Bir yanda savaş ve çatışma bir yanda gıda krizi. Bir yanda enerji krizi bir yanda iklim değişikliği. Bir yanda da devam eden göç sıkıntısı var. Evini terk etmek zorunda kalan insanlardan bahsediyorum. Bazı ülkeler diyor ki `Zaten biz zenginiz. Tuzsuz aşım ağrısız başım. Kapatalım kapıları biz huzur içerisinde yaşayalım, gerisi ne olursa olsun.´ Böyle bir dünyada bu mümkün mü? Küreselleşen dünyada etraf yangın alanıyken sen huzur içerisinde yaşayabilir misin? Mümkün mü? `Terörle ayrım yapmadan beraber mücadele edelim´ diyoruz. Göç konusunda her alanda birlikte bakalım, yönetelim, çözelim. Sorunun nereden kaynaklandığına bakalım, oraya şifa olmaya çalışalım. Bana gelmesin, gerisi ne olursa olsun. Terör bana dokunmasın hatta Türkiye ile başkalarına dokunursa daha iyidir anlayışı var. Biz Türkiye olarak buna isyan ediyoruz. Sadece isyan etmiyoruz, sorunun çözümü için önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Bu yeni düzende hem milli menfaatlerimizi korumak için çalışıyoruz hem de krizleri yönetmek için çalışıyoruz. Aynı zamanda krizlerle beraber çok önemli fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu fırsatları da ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için değerlendirmemiz lazım. İşte Kuzey Kore kapandı, Rusya üzerinden giden durdu. Biz ne yaptık, hemen Azerbaycan ile Kazakistan´ı davet ettik. Hemen güçlü mekanizmalarımızı hayata geçirdik. Enerji, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarımız ile hem enerji hem de ulaştırma kanallarını güçlendirmek için adımlar atıyoruz. Bölgesel sahiplenme çok önemlidir. Türk Devletleri Teşkilatı´nı kurduk. Uluslararası bir teşkilat haline getirdik. Ukrayna savaşını durdurmak için bizden daha faal bir ülke var mı? Çalışsa da netice alan bir ülke var mı? Belki savaşı durduramadık ama tahıl antlaşması, esir takası, nükleer santral üzerinden tehditlerin azaltılması için birçok adımın atılması için bizden başka sonuç odaklı adım alabilen var mı? Doğru bulmadıklarımızı reddediyoruz. Diğer taraftan da çaba sarf ediyoruz. Tahıl anlaşması olmasa dünyada ciddi gıda krizi olacaktı. Venezuela´dan Somali´ye çatışmalarda arabuluculuk yapan ülke Türkiye. Arabuluculuk denince akla ilk gelen ülke Türkiye. Dünyada artık arabulucuları da İstanbul´da yetiştiriyoruz. Çünkü adaletli davranıyoruz, taraf tutmuyoruz" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE

Dünyada İslam düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığının insanlığın önündeki en büyük tehdit olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Peki, bunlarla en üst mücadeleyi veren kim? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ve Türk milleti. `Haklı davamızda tek başımıza kalsak bile bu yoldan dönmeyiz´ diyen bir partinin, bir davanın mensubuyuz. Doğu Akdeniz´de bizim olana göz dikenlere karşılık gerekli adımları atıyoruz. Anlayana anladığı dilden konuşuyoruz. İnsan hakları sorunları var. Soydaşlarımız var. Filistin davamız aynı şekilde devam ediyor. Soydaş ve kardeşlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Biz çıkmazsak başka çıkabilecek bir ülke var mı? Pes etmek yok. İslam dünyasının, Türk dünyasının birliğini sağlamak öyle kolay değil. Ama sabırla çalışacağız. Birliğin, beraberliğin güçlenmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Herkesi de teşvik edeceğiz. Aynı anda pek çok terör örgütü ile mücadele ediyoruz. FETÖ ile mücadele ediyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz. YPG, DAEŞ terörün her türlüsüyle mücadele ediyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Sadece bizim değil. Ama biz de çok çektik. 40 yılda binden fazla insanımızı kaybettik. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz lazım. Artık Türkiye başkalarının kurduğu oyuna katılan, oyunun içinde verilen rolü üstlenen bir ülke değil. Türkiye oyun kurucu bir ülke. Sadece oyun kurmuyoruz. Ülkemizin aleyhine, çıkarlarına karşı oyunlar, masalar kuruluyor. O masaları deviriyoruz. Türkiye dünyada hakkın, adaletin temsilcisidir."

`BU İNSANİ DE DEĞİL, İSLAMİ DE DEĞİL´

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye artık oyun kuran bir ülke olmuştur. Kafkaslardan, Orta Doğu'ya Balkanlarda, her yerde masada güçlü olan bir Türkiye var. Türkiye dünyada doğruluk ve hakkın temsilcisidir. Gördünüz Avrupa sokaklarında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin davranışlar oldu. Buna en güçlü tepkiyi yine biz verdik. Vermek zorundayız. Bazıları diyor ki 'Türkiye laik bir ülke dolayısıyla bu kadar tepkiyi niye veriyor?' Laiklik anlayışını nasıl yorumluyorlar görüyorsunuz. Bu bir kere her şeyden önce nefret, insanlık suçudur. Bu ırkçılıktır, bu da dünyanın her yerinde suçtur. Kimse ifade özgürlüğü diye bunu geçiştirmesin. Başka din, başka kutsal kitap, başkalarının kutsal değerlerine karşı yapılsa da insanlık suçudur. Bu özgürlük değildir. Norveç'te de olacaktı, büyükelçiyi çağırdık, daha sonra iptal ettiklerini bize duyurdular. Finlandiya Başbakanı'nın da bu eylemine izin vermeyeceğiz. Bu eylemlere haklı tepkimizi ortaya koyduk. Bunun üzerine bazı çevrelerin Türkiye'de terör tehdidi olduğuna yönelik uyarılar yayınlamaya başladılar. Türkiye radikal ve radikal olmayan ne kadar terör örgütü varsa, hangi ideolojik saplantı içinde olursa olsun onlarla mücadele ediyoruz. DAEŞ diye bir terör örgütünün kutsal dinimiz ve barış dini olan İslam´ı suistimal etmesine, kullanmasına izin verir miyiz? Vermeyiz, herkesten önce biz karşı çıkıyoruz. Afganistan'da Taliban'ın kadınları sosyal hayattan, kız çocuklarını eğitimden yasaklamasından sonra en güçlü tepkiyi biz verdik çünkü bu insani de değil, İslami de değil" dedi.

`BU BİR AHİTNAMEDİR´

Bakan Çavuşoğlu, bazı ülkelerin başkonsolosluk ve konsolosluk birimlerini kapatmalarının maksatlı olduğuna dikkati çekerek, "Madem dostsunuz, madem müttefiksiniz elinizde spesifik bir terör tehdidi varsa bunu bizimle paylaş, biz de bunu önleyelim. 'İşte terör tehdidi aldık bu somuttur' diyorlar, peki somut olan nedir İçişleri Bakanımıza, istihbaratımıza soruyoruz, bizim bakanlığa da bilgi veriyorlar sadece somut tehdit bilgisi aldılar. Bizimle paylaşmadığın bilginin ne olduğunu bize söylemezsen, paylaşmazsan ben bunun arkasında kasıt ararım. Bu eylemlerin de kasıtlı olduğunu açıkça görüyoruz. Hatta bazı büyükelçilerin diğerlerine 'siz de katılın' diye telefon açtığını da biliyoruz. Her şey açık ortada. Büyükelçileri bakanlığa çağırdık, gerekli uyarılarda bulunduk. Bunun kasıtlı olduğunu biliyoruz, ne yapmak istediğinizi de biliyoruz. Türkiye'yi istikrarsız göstermeye çalışıyorsunuz. Bunun da farkındayız, bu tür adımlardan vazgeçmezseniz, biz de ilave gerekli tedbirleri alacağız dedik. Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırıdan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı´nı da harekete geçirdik. Teşkilatın güçlü kararlar almasını sağladık. İsveç sokaklarında teröristler cirit atıyor. Her gün bölücü başının fotoğrafıyla, terör örgütünün paçavralarıyla sokaklarda dolaşılıyor. Diğer taraftan ifade özgürlüğü deyip Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vereceksin, Türkiye'ye karşı her türlü alçaklığa müsaade edeceksin sonra da `ben NATO'ya üye olacağım´ diyeceksin. Bu mümkün mü? Önümüzde bir de güçlü mutabakat zaptı var. Bu bir ahitnamedir. `Ben bunları, bunları yapacağım, karşılığında ben de bu adımları atacağım' diyorsunuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Engin ATAOĞLU

