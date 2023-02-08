Eğitim yatırımında hayırsever rekoru



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın, hayırseverlerin eğitim yatırımlarında Türkiye'de ilk sıralarda olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, okulların yüzde 25'inin hayırseverlerce yaptırıldığını söyledi. Kentteki 1407 devlet okulundan 348'inin hayırseverler tarafından inşa ettirildiğini kaydeden Çalışkan, "Devam eden hayırsever yatırımlarımız ise 22 okul ve 372 dersliktir" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kentte hayırseverlerin eğitime desteğiyle ilgili bilgi verdi. Antalya'da 1407 devlet okulu bulunduğunu belirten Çalışkan, yüzde 25'ine denk gelen 348 okul ve 6 bin 406 dersliğin hayırseverler tarafından yaptırıldığını açıkladı. Çalışkan, "110 okul ve 2 bin 652 derslik 2003 yılı öncesinde 238 okul ve 3 bin 754 derslik de 2003 yılından günümüze kadar tamamlanmıştır. Devam eden hayırsever yatırımlarımız ise 22 okul ve 372 dersliktir" dedi.

'OKULLARI YAPTIKTAN SONRA DA YALNIZ BIRAKMIYORLAR'

Antalya'nın, hayırseverler açısından Türkiye'nin en şanslı illerinden olduğunu kaydeden Çalışkan, "Bu yıl eylül ayından itibaren 6 hayırsever protokolü imzalanmıştır. Bu anlamda hayırseverlerimize minnettarız. İlimizde hayırseverlerimizle ilgili bir ekibimiz düzenli olarak onları ziyaret etmektedir. Tabii hayırseverlerimiz, okulları yaptıktan sonra da yalnız bırakmıyor, diğer her türlü ihtiyaçları ve öğrencilerimizle ilgileniyorlar" diye konuştu.

'TARİHİ YATIRIMLAR'

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2022'de 2,5 milyar TL maliyetli, 104 eğitim yatırımıyla Antalya'ya tarihinin en büyük eğitim yatırımının yapıldığını da söyleyen Çalışkan, "Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'mızın Antalya'ya desteği. Hem hızlı yatırım hem de miktarı açısından tarihi yatırımlar. Devam eden ve ihale sürecinde olan inşaatlarımız var. Bu yatırımlar hem derslik başına düşen öğrenci sayımız hem de ikili eğitim veren okullarımızın tekli eğitime dönüştürülmesi açısından bizim için çok önemli. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ortaöğretimde 22, temel eğitimde 30 civarı. Eğitim yatırımlarıyla inşallah bu sayıları düşürerek, öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda ders almalarını sağlayacağız. 104 eğitim yatırımının 42'si Kepez ilçesinde planlandı, en çok göç alan bölgelerden biri ve öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim öğretim alması adına çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-02-08 09:56:18



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