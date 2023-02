Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: İtfaiye ekibimiz depremde 62 canı kurtardı

7 yaşındaki Eylül'den duygulandıran not

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan iki depremden sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Antalya'dan gönderilen itfaiye görevlilerinin enkazdan 62 depremzedeyi sağ olarak kurtardığı söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerden sonra bölgeye gönderilecek yardımların toplandığı Cam Piramit'te incelemelerde bulundu. Vatandaşların yaptıkları yardımlarda battaniye, gıda, elektrikli ve tüplü soba ile kışlık kıyafetlerin yanı sıra çok sayıda temel ihtiyaç malzemesinin getirildiği görüldü.

'13 MİLYON İNSANIMIZ BU AFETTEN ETKİLENDİ'

Dünyanın en büyük afetinin 10 ilde yaşandığını kaydeden Muhittin Böcek, "13 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Sayı her geçen gün artıyor. Süreçle ilgili tüm beklentimiz göçük altında kalanların kurtarılmasıdır. Biz haberi alır almaz kriz masamızı oluşturduk. 333 uzman personelimizle beraber 125 araç, bu araçlar içerisinde başta itfaiye araçlarımız, iş makineleri ve ambulanslar olmak üzere bütün araçlarımızı seferber ederek deprem bölgesine gönderdik. 12 jeneratör gönderdik. 32'si TIR olmak üzere toplam 50 araç yardım gönderdik. Hatay'da 400 kişilik çadır kent kurduk. 400 ailemize orada konaklatıyoruz. Orada çok soğuk var. Birisi sabit olmak üzere 70 bin kişiye yemek ikramı yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra 3 ambulansımızı, 20 yataklı sağlık destek TIR'larımızı bugün oraya yolcu ettik. Yurdumuzda dünyanın en büyük depremini yaşadık. 9 saat arayla iki büyük depremi yaşadık. Acımız büyük. Kurtarılmayı bekleyen binlerce vatandaşımız var. Hep birlikte bu yaraları sarmamız lazım. Biz orada Samandağ´da 20 dakikada geçtik. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsunlar. Biz yardımlarımızı vatandaşlarımızdan aldığımız gibi orada bulunan canlarımıza ulaştırıyoruz. Yol kenarlarında konvoylar var, valizi ile yola çıkan vatandaşlarımız var. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Devlet millet iş birliği ile beraber bu yaraları beraber sarmamız lazım. Bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

'İTFAİYE EKİBİMİZ 62 CANI KURTARDI'

Deprem noktasına 5 TIR daha göndereceklerini belirten Başkan Böcek, afet bölgesinde su ve akaryakıt olmadığını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Sağlık ekiplerimiz orada ama bunun yanında gün geçtikçe orada kurtarılmayı bekleyen hayatlar var. Birlik beraberliğimizi Allah bozmasın. Deprem bölgesinde bulunan itfaiye ekiplerimiz şu ana kadar 62 canı enkaz altından çıkartarak kurtardı. Sayı her dakikada artıyor. Çocuklarımız canla başla çalışıyor. 60 çadır daha alacağız ve onları da Kahramanmaraş'a göndereceğiz. Orada kuracağız. Burada nereden bakarsanız 600 kişi barınacak. Hava çok soğuk, orada montu ve göçük altında kurtulanlar var. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. Talep oldukça biz ekip ve her türlü yardımı göndermeye devam edeceğiz. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

