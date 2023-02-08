Gaziantep'ten 312 kişilik ilk depremzede kafilesi Antalya'ya geldi (2)



DEPREMZEDELER KEMER'DE OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Antalya Havalimanında Kemer ilçesine getirilen depremzedeler, Beldibi Mahallesinde bulunan Rixos Sungate Otel´de Kemer İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Ergel, İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yılmaz Çiftçi tarafından karşılandı. Depremzedeler, ilk olarak otelde bulunan doktorlar tarafından sağlık taramasından geçirildi. Kaymakam Hüseyin Çam, "İlk kafile geldi ve otelimize yerleştiriyoruz. 47 kişilik bir kafile. Bundan sonraki süreçte de kafilelerimiz gelmeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve talimatlarıyla özellikle deprem bölgesinden etkilenen vatandaşlarımızın, evsiz bırakılmaması adına yapılan bir çalışma. Bu bağlamda gönüllü otellerimiz var, apartlarımız var, 'ben konaklatırım' diyen vatandaşlarımız var. Kurulan kriz merkezimizin koordinasyonunda depremzede vatandaşlarımızı burada konaklatmaya başladık. Bundan sonra da devam edecek. Tabii öncelikle millet olarak çok ağır bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanı başarmanın yolu bir ve beraber olabilmek. Acıları paylaşıp azaltabilmek ve rehabilite sürecini olduğunca hızlı bir şekilde atlatabilmek. Bu anlamda da 'Devlet Millet el ele' örneğini de Kemer´de yaşıyoruz. Deprem bölgesine Kemer olarak 10´un üzerinde TIR yolladık. Bununla birlikte tüm depremzedelerimize kucak açtık ve otellerimiz de konaklatmaya başlattık" dedi.

'TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR'

Depremzedelerin konakladığı otelde tüm ihtiyaçların karşılandığını ifade eden Çam, "Otelde doktorlarımız, teknik ekibimiz ve ambulanslarımız hazır bulunuyor, psikiyatri ve uzman doktorlarımız bulunuyor. Depremzedelerimiz geldiklerinde giriş yaptıktan sonra sağlık taramasından geçiyorlar ve sağlıklarıyla ilgili yapılacak hususlarda elimizden geldiğince tüm imkanlarımızı kullanıyoruz." diye konuştu.

BOZBAŞ: DEPREMZEDELERİMİZ İÇİN HİZMET VERMEYE HAZIRIZ

Rixos Sungate Otel Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş, "Otel olarak ülkemizin bu zor zamanlarında depremzedelerimiz için Valilik aracılığıyla konaklama sağlayacağız. Ayrıca Malatya ilimize günlük 5 bin pax yemek verebilecek sahra çadırları şu anda kuruldu. Biz bu zor zamanlarda ülkemize elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Büyük geçmiş olsun. Tekrar yaşanmaması umuduyla bütün depremzedelerimize, bütün ülkemize geçmiş olsun diyoruz. Depremzedelerimize sağlık durumları ile birlikte kendilerini rehabilite edebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. 3 tane klinik odamız hazırlandı. Kendileri orada ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini alabilecekler. Yemeklerini ana restoranımızdan alabilecekler. Çocuklarımız için ayrı bir oyun salonu hazırladık, bu zor durumu atlatabilmeleri için. Elimizden ne geliyorsa biz depremzedelerimiz için hizmet vermeye hazırız. Sezona daha iyi hazırlanabilmek için oteli renovasyona almıştık. Ama bu vahim olay gerçekleştikten sonra hızlı bir şekilde kolluk kuvvetleriyle, hükümetimiz yetkilileriyle iletişime geçerek tesisimizi açtık. Personellerimiz çağırdık. Depremzedelerimize hizmet vermek için şu anda hazırız" dedi.

DEPREMZEDE SABAH SALE: KIZ KARDEŞİMİ KAYBETTİM

Üç çocuğuyla otele yerleştirilen Sabah Sale (51), yaşanan deprem felaketinde Hatay´ın Kırıkhan ilçesinde kız kardeşini kaybettiğini belirtti. Sale, "Kardeşimi kaybettik. Kaç gündür ateşlerde ısındık, sokaklarda bekledik. Allah´ım sabır versin evimizin camları kırıldı. Kırıklar oldu, çatlaklar oldu. Gaziantep Şehit Kamil´de, kaderimiz de varmış. Allah razı olsun Antalya'ya geldik. Bacım gitmeyeydi keşke. Gülüm, ciğerimdi o gitti. İçim yanıyor. Çocuklarımı aldım geldik, 3 çocuğum var. Allah razı olsun" dedi.

Otele ilk kafilenin ardından gelen depremzedelerle birlikte sayı bugün için 200 oldu. (DHA)Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-02-08 21:46:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.