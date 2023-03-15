Yabancılara konut satışında Antalya ilk sırada



Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA, ilk 2 ayda yabancılara konut satışında yüzde 41,7'lik artışla en çok konut satış yapılan il oldu. Savaş nedeniyle özellikle Antalya'yı tercih eden Ruslar, 2 aylık dönemde Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla Türkiye genelinde konut satış ve yabancılara konut satış verilerini açıkladı. Şubat ayında ülke genelinde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak, 3 bin 350 olarak açıklandı. Şubat ayında yabancılara konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 1261 konutla Antalya aldı. Antalya'yı 1133 konut satışıyla İstanbul, 225 konut satışıyla Mersin izledi.

Ocak-şubat döneminde yabancılara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 7 bin 511 olarak gerçekleşti. Antalya, 2023'ün 2 aylık döneminde toplam 2 bin 853 konutla yabancılara en çok konut satışı yapılan il oldu. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre yabancılara konut satışındaki artış yüzde 41,7 olarak gerçekleşti. İkinci sıradaki İstanbul'da 2 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 düşüşle toplam 2 bin 513 konut satışı gerçekleşti.

RUSLAR İLK SIRADA

Geçen yılın şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası her 2 ülkeden de ciddi göç alan Antalya'ya, Rus vatandaşlarının ilgisinin devam ettiği görüldü. Türkiye'de ülke uyruklarına göre en çok konut satışı yapılan Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Rusların çoğu Antalya'dan konut satın aldı. Şubat ayında ülke genelinde 1183 konut alan Ruslar, 2023'ün ilk 2 ayında ise 2 bin 740 konutla diğer ülke vatandaşlarına göre açık ara farkla ilk sırada bulunuyor. 2023'ün Ocak-Şubat döneminde Ruslara konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 177 gibi rekor bir artış gösterdi.

Ruslar 2022 yılında da Türkiye'de en çok konut alan ülke vatandaşları olurken, 16 bin 312 konutla, 5 bin 379 konutun satıldığı bir önceki yıla göre de yüzde 203 oranında rekor artış kaydetmişti.

Türkiye genelinde konut satışında Rusya Federasyonu vatandaşlarını 446 konutla İranlılar, 173 konutla Iraklılar, 142 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-03-15 14:27:10



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