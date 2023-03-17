En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MSB: Suriye ve Yunanistan´dan ülkemize, ülkemizden de Suriye ve Yunanistan´a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü PKK/PYD/YPG, 4'ü FETÖ mensubu 11 kişi yakalandı.DHA-Gündem Türkiye-Antalya

2023-03-17 11:53:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.