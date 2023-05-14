Oy kullanma öncesi sandık yemini



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri, saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy kullanma işlemi öncesinde görevliler, sandık yemini etti.

Türkiye'de 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28'inci dönem milletvekillerini belirlemek üzere bugün 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Antalya'da sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı. Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin ettikten sonra oy pusularını mühürledi. Sandık yeminin ardından, saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Okula gelen seçmenler, oy kullanmadan önce sınıf kapılarında yazan bilgilerini kontrol etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-05-14 11:30:55



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