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FRENİ BOŞALAN TIR, ÖNÜNDEKİ KAMYONETE ÇARPMIŞ

Antalya'da 25 ton boya ve tiner yüklü olan Nihat Duman'ın kullandığı 34 ZJ 2527 plakalı TIR'ın freninin boşaldığı, bu nedenle önündeki Mehmet Badur idaresindeki 07 YBA 52 plakalı kamyonete çarpıp, devrildiği ortaya çıktı. Kazada, kamyonet sürücüsü Badur ile yanındaki 2 kişi yaralandı. TIR tamamen yanarken, şoför Duman kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan kaza sonrası yola dağılan boya ve tiner kutuları ekiplerce toplandı. (DHA)

Veli KÖKEN/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2023-05-29 15:25:34



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