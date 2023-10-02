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        Turizmde bahşiş kültürü; ayıplayan da var, tedavülde olmayanı veren de

        ANTALYA'yagelenturistler, hizmet aldıkları otelde memnuniyet derecesine göre personele bahşiş bırakıyor. Avrupalılar arasında en çok bahşiş bırakan Almanlar olurken, Japonlar ayıpladığı için bahşiş vermiyor. Turistler arasında tedavülde olmayan para verenler de çıkıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:50
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        Turizmde bahşiş kültürü; ayıplayan da var, tedavülde olmayanı veren de
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        ANTALYA'yagelenturistler, hizmet aldıkları otelde memnuniyet derecesine göre personele bahşiş bırakıyor. Avrupalılar arasında en çok bahşiş bırakan Almanlar olurken, Japonlar ayıpladığı için bahşiş vermiyor. Turistler arasında tedavülde olmayan para verenler de çıkıyor.

        Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı tatilcilerin yıl boyu tercih ettiği kente, en çok yabancı turistler geliyor. Tüm yılların turizm verilerinde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019 yılından sonra verilerin giderek yükselişe geçtiği kente, bu yıl 17 milyon turist gelmesi bekleniyor. Kente 9 ayda gelen turist sayısı, 11 milyonu geçti. Turizm sektöründe 5 yıldızlı otellerdeki her şey dahil sistemin turisti cezbettiği belirtilirken, özellikle konaklamak için gelen tatilciyi kapıda karşılama, hamam, sauna, masaj ve diğer etkinliklerin yanı sıra tatil sonunda uğurlamada verilen hizmet, turistin memnuniyetini artıyor.

        MEMNUN KALAN TURİST TEŞEKKÜR İÇİN 'TİP' VERİYOR

        Verilen her hizmeti değerlendiren turist ise teşekkür etmek maksadıyla hizmet aldığı otel çalışanına 'tip', diğer adıyla bahşiş veriyor. Kimi zaman bavul taşıyan, odaya kadar eşlik eden, hamam, sauna, restoran ya da oda hizmetlerinde yardımcı olan otel çalışanları tip beklemeden en iyi hizmeti vermek için yardımcı oluyor, turistlerden döviz bazında gelen bahşişleri de kabul ediyor.

        JAPONLAR İÇİN BAHŞİŞ VERMEK AYIP

        Otellerde bahşiş kutusu ise girişlerde yer alıyor. Bir araştırmaya göre; en çok bahşişi, Avrupalılar içinde Almanlar veriyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Almanya'dan gelen turistler, aldıkları hizmetler karşılığında mutlaka bir tip, bahşiş bırakır. Çünkü onların kültüründe bu var. Oran olarak da hesabın yüzde 10'u kadar olur. Amerikalılar tip vermez çünkü mevcut hesabın içinde olduğunu düşünürler. Ancak hiç vermeyen ve ayıp olduğunu düşünenler de var. Mesela Japonlar asla vermez. Bunu ayıp olarak kabul ederler" dedi.

        1 AYDA 25 BİN LİRA BİRİKTİ

        Kundu bölgesindeki 5 yıldızlı bir tesiste kapı karşılama ve misafirlerin valizlerini taşıyan ekibin şefi Erdal Altundağ, 12 kişilik ekibi ile misafirleri kapıdan karşılayıp gidecekleri gün de uğurladıklarını söyledi. Otelde ilk kendileriyle muhatap olması nedeniyle bahşiş konusunda bonkör davranıldığını belirten Altundağ, "Avrupa ülkelerinden Almanlar çok bahşiş veriyor. Diğer yandan Ruslar da çok bahşiş veren misafirlerimizden. Eskiden misafirlerimiz döviz, banknot verirlerdi, şimdilerde madeniye döndüler. Hatta Türk lirası veren bile var" dedi. Tip kutusunda 1 ayda 25 bin liralık bahşiş biriktiğini belirten Altundağ, ay sonunda ya da haftalık olarak bahşişlerin personel arasında kıdem durumuna göre dağıtıldığını söyledi.

        'TEDAVÜLDE OLMAYAN PARA VERDİ'

        Otelde misafirlerin valizini taşıyan personelden Mehmet Ali Aktaş, 1 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Misafirlere bahşiş beklentisi olmadan en üst seviyede hizmet etmek için çabaladığını belirten Aktaş, "Bir keresinde yabancı bir misafirimiz tedavülde olmayan bir para vermişti" dedi.

        DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Alparslan ÇINAR

        2023-10-02 10:46:45

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