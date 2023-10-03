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        Taksicinin başına silah dayayıp, kabzasıyla vurup kaçan şüpheli, tutuklandı

        ANTALYA'da,taksi şoförü Ahmet Er (40) ile tartışan Haydar Ergin, belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi sürüp, kabzasıyla sürücünün başına vurdu. Er'in silahı almak için hamle yapmasıyla ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Olay yerinden 1 sokak ileride yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:10
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        Taksicinin başına silah dayayıp, kabzasıyla vurup kaçan şüpheli, tutuklandı
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        ANTALYA'da,taksi şoförü Ahmet Er (40) ile tartışan Haydar Ergin, belinden çıkardığı tabancanın namlusuna mermiyi sürüp, kabzasıyla sürücünün başına vurdu. Er'in silahı almak için hamle yapmasıyla ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Olay yerinden 1 sokak ileride yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Olay, 1 Ekim gecesi, Muratpaşa ilçesi Çallı Kavşağı'nda meydana geldi. Güllük Caddesi'nden Haydar Ergin adlı yolcuyu alan taksi şoförü Ahmet Er, gitmek istediği yeri sordu. Bir süre mahalle aralarında giden taksici Er, kavşağa geldiğinde Ergin'e nerede ineceğini sordu. Ergin'in işaret ettiği yönde aracı sürmeye devam eden Er, bir sorunu olup olmadığını sorunca, belinden tabanca çıkaran Haydar Ergin, mermiyi namluya sürdü. İki çocuk sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Er, kendisinden ne istediğini sordu. Haydar Ergin ise bağırarak Er'in başına tabancanın kabzasıyla vurdu. Aracıyla manevra yapan Er, Ergin'in elindeki silahı almak için üzerine atladı. Boğuşma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, aracın tavanını deldi. Bir süre sonra araçtan inen Haydar Ergin, kaçtı.

        Ahmet Er'in durumu ihbarıyla gelen motosikletli polisler, Haydar Ergin'i 1 sokak ileride yakaladı. Gözaltına alınan Ergin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ergin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Sürücü Ahmet Er ile Haydar Ergin'in araç içindeki boğuşması ve tabancayla tehdit etme anları da araç içi kamerasıyla kaydedildi.

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