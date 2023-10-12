Manavgat'ta 16 bin kaplumbağa yavrusu denize ulaştı ANTALYA'nınManavgat ilçesindeki deniz kaplumbağası yuvalama alanı olan 9 bin 300 metrelik Sorgun sahilinde, bu yıl 351 yuvadan çıkan 24 bin deniz kaplumbağası yavrusundan 16 bini denize ulaşabildi.

ANTALYA'nınManavgat ilçesindeki deniz kaplumbağası yuvalama alanı olan 9 bin 300 metrelik Sorgun sahilinde, bu yıl 351 yuvadan çıkan 24 bin deniz kaplumbağası yavrusundan 16 bini denize ulaşabildi.

Akdeniz Üniversitesi ile Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde, 9 bin 300 metrelik Sorgun sahil bandında temmuz ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından yuvadan çıkan yavrular denize ulaştı. DEKAFOK yetkililerince açılan son yuvada ise hiçbir yavruya rastlanmadı. Sahildeki Mendirek bölgesinde bulunan son yuvanın açılmasına minik ve genç caretta caretta gönüllüleri de eşlik etti. DEKAFOK merkezinde, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, deniz kaplumbağalarıyla ilgili gençlere bilgi verdi, sorularını yanıtladı.

Sahilde 351 yuva bulunduğunu belirten Prof. Dr. Cengiz Deval, "2023 yılındaki çalışmalarımız neticesinde biz şunu gördük; yaklaşık 9 bin 300 metrelik sahilde toplam 800 üzerinde deniz kaplumbağası dişilerinin karaya çıkış teşebbüsü oldu. Bunların 351'i başarılı şekilde sonuçlandı. Bizim bu sahilde 351 yuvamız vardı. Bu yuvalarda 24 binin üzerinde deniz kaplumbağası yumurtası mevcuttu. Bunların içerisinde de 16 binin üzerinde deniz kaplumbağası yavrusu canlı bir şekilde denize ulaştı. Bu sezonumuzu kapatıyoruz. Önümüzdeki yılın mayısın 15'i gibi tekrar kaplumbağalarla buluşmak üzere" dedi.

'SORGUN SAHİLİ İÇİN BAKANLIĞA ÖN RAPORUMUZU SUNDUK'

Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayladığı 21 deniz kaplumbağası üreme kumsalı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deval, "Bunların içerisinde birinci sırada Anamur var. İkinci sırada Belek var. Biz resmi olarak herhangi bir onayımız olmamasına rağmen sahip olduğumuz 351 yuva, bu 21'in içerisinde bizi üçüncü sıraya koyuyor. Sorgun kumsalının da resmi üreme kumsalı olarak kabul edilmesi için bakanlığa da ön raporumuzu sunduk. Ayrıntılı raporu da vereceğiz. Resmi olarak kabul edilmiş bir kumsalda ışıklandırmalara dikkat etmeniz gerekiyor, özellikle yavru çıkışlarında çok büyük bir etken. Denizdeki deniz araçlarının hareketleri kısıtlanıyor. Belli bir hızda olması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir onay aldığımız takdirde burada yuvalamaya gelen dişiler ve buradan çıkan yavruların daha sağlıklı bir şekilde bu faaliyetlerini yapmalarına katkı vermiş olacağız" diye konuştu.