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        Müşteriyi darbeden pazarcıya 6 ay 'pazar' yasağı

        ANTALYA'dapazarda kadın müşterisini darbettiği iddia edilen esnaf A.A., 6 ay faaliyetten menedildi. A.A.´nın tezgah açtığı yere zabıta tarafından koyulan tabelada, neden ceza aldığı paylaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 16.10.2023 - 12:55
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        Müşteriyi darbeden pazarcıya 6 ay 'pazar' yasağı
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        ANTALYA'dapazarda kadın müşterisini darbettiği iddia edilen esnaf A.A., 6 ay faaliyetten menedildi. A.A.´nın tezgah açtığı yere zabıta tarafından koyulan tabelada, neden ceza aldığı paylaşıldı.

        Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki ara sokaklarda cuma günleri kurulan semt pazarında, 22 Eylül günü kavga çıktı. Pazar esnafı A.A. ile adı öğrenilemeyen kadın müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.A., iddiaya göre kadını darbetti. Kadın hastaneye kaldırılırken, Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

        Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan ceza talebine ilişkin tutanak, Muratpaşa Belediyesi'nin Ekim Meclisi'nde görüşüldü. Mecliste pazar esnafı A.A.'nın kadını darbettiğinin anlaşıldığı, bu nedenle 5957 sayılı kanuna istinaden 772 lira idari para cezası ve 6 aya kadar faaliyetten menedilmesine karar verildi. Kararın ardından geçen hafta cuma günü A.A.'nın tezgahının bulunduğu noktaya neden ceza aldığına dair zabıta ekipleri tarafından tabela koyuldu. Tabelada, "Bu tezgah ilgilisi müşteriye kötü muamelede bulunarak pazarın huzur ve sükununu bozduğundan 6 ay süre ile faaliyetten men cezası almıştır" denildi.

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