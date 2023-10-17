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        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları başlıyor

        ANTALYA'nınKemer ilçesinde bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen 14'üncü Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları öncesinde basın toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:10
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        Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları başlıyor
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        ANTALYA'nınKemer ilçesinde bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen düzenlenen 14'üncü Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları öncesinde basın toplantısı yapıldı.

        İlçe merkezindeki Ayışığı Plajı'nda bulunan bir işletmede yapılan toplantıya Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı Semih Özdemir, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Cansın Efir, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar ve sporcular katıldı.

        'DÜNYA ŞAMPİYONASINDAKİ YERİMİZİ ALACAĞIZ'

        Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı Organizatörü Semih Özdemir, "14'üncü Sea to Sky'a hazırlandık, bütün hazırlıklar tamam. Çarşamba günü 15.30'da plaj yarışımızla başlıyoruz. Bu yıl 42 ülkeden 400'ü kayıtlarımız geçti. Fakat bugün akşam 18.00-22.00 arasında son kayıtlarımız var. Muhtemelen 400'ün üzerinde bir sporcu start alacak. 4 gün boyunca parkurlardayız, son gün denizden başlayıp gökyüzünde biten etabımızı tamamlayacağız. Bu yıl Dünya Şampiyonasının aday yarışlarındanız, şu anda görüşmelerimizi tamamladık. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun yetkilileri de burada olacak, muhtemelen bizim yarışlar bittiğinde dünyadaki bütün ekstrem enduro yarışları tamamlanmış oluyor ve akabinde de Dünya Şampiyonasındaki yerimizi alacağız" dedi.

        Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, uluslararası organizasyonları yapmanın çok zor olduğunu ve bunu başaran KEMK Başkanı Semih Özdemir ve ekibini tebrik ettiğini söyledi. Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları'nın Kemer'e tanıtım anlamında büyük katkı sağladığına dikkati çeken Başkan Topaloğlu, "Yarışlara katılan 400 sporcu ülkelerine döndüğü zaman Kemer'in ve Türkiye'nin güzelliklerini anlatacaklardır. Organizasyonun tanıtım anlamında Kemer'e büyük katkısı var. Organizasyonun yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

        Ünlü İspanyol yarışmacı Mario Roman, "Dünyanın en eğlenceli yarışı olan Sea to Sky'e geldiğim için çok mutluyum. Kemer hard enduro yarışları için mükemmel bir yer. Burada olmaktan ve 6'ncı kez yarışacak olmaktan dolayı mutluyum. Burada hem tatil yapıp hem de yarışıyor olmaktan dolayı çok memnunum. Podyumda olabilmek için de tüm gücümü kullanacağım" diye konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ile bir soruya İspanyol sporcu Mario Roman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutluyorum" diye yanıt verdi.

        Güney Afrikalı ünlü sporcu Wade Young da, "Geçen yıl sakatlığımdan dolayı yarışı yarım bırakmak zorunda kalmıştım. Bu yıl yarış için iyi hazırlandım ve bu yıl da podyumda olacağımın sözünü şimdiden veriyorum. Kemer'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Kemer hard enduro yarışları için mükemmel bir yer. Kemer hem tatil hem de yarışlar için güzel bir yer ve herkesin tercih etmesi gerekir. Ben profesyonel olarak yarışlara başladığımdan bu yana her yıl Kemer'deki yarışı takip ediyorum ve katılıyorum. Bundan sonra da hem kendim hem de arkadaşlarımı da getirmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı ile ilgili gelen soru üzerine Young, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutluyorum. Ben de Türk tarihini iyi biliyorum ve başarılarla dolu olduğunu biliyorum" diye konuştu.

        Basın toplantısının ardından Mario Roman ve Wade Young'ın da aralarında bulunduğu ünlü yarışçılar 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine teleferikle çıkarak, kısa bir gösterisi sürüşü yaptı.

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