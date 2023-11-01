Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, kupada turu 3 golle geçti

        TürkiyeKupası 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında 52 Orduspor´u 3-0 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:52 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, kupada turu 3 golle geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        TürkiyeKupası 3'üncü Eleme Turu karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında 52 Orduspor´u 3-0 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

        Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Antalyaspor ile 52 Orduspor karşılaştı. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetti. Maçtan önce açıklanan kadroda yer alan Antalyasporlu futbolcu Gerrit Holtmann ısınma hareketlerinde sakatlanınca yerine Ege Bilsel ilk 11'e dahil edildi. Antalyaspor´un ilk 11´inde, ligde oynadığı son karşılaşmada ilk 11´de bulunan hiçbir futbolcu yer almadı. 

        Karşılaşmanın 38´inci dakikasında Antalyaspor bulduğu penaltıyı Assombalonga´nın gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti. 73´üncü dakikada Assombalonga takımının 2´nci golünü kaydederken, maçın 80´inci dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturan Emre Uzun takımını 3-0 öne geçirerek maçın sonucunu belirledi.

        Bu sonuçla Antalyaspor adını 4´üncü Eleme Turu´na yazdırırken, 52 Orduspor kupaya veda etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Semih ERSÖZLER

        2023-11-01 22:51:53

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İpek Kıraç'tan açıklama
        İpek Kıraç'tan açıklama
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        THY'de uçuşlar yeniden başladı
        Bomba itiraf
        Bomba itiraf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Şimdi varant zamanı mı?
        Şimdi varant zamanı mı?
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması

        Benzer Haberler

        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı
        Antalya'da POYD'nin geleneksel toplantısı yapıldı
        Akdeniz Üniversitesinde Nürnberg basın heyeti ağırlandı
        Akdeniz Üniversitesinde Nürnberg basın heyeti ağırlandı
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
        Hisarcıklıoğlu: Antalya'ya özel ihtimam göstermemiz lazım
        Hisarcıklıoğlu: Antalya'ya özel ihtimam göstermemiz lazım
        İş dünyası yöneticileri "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu
        İş dünyası yöneticileri "100. Yıl G3 Girişimcilik Zirvesi"nde buluştu