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        Burak Yılmaz: Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly´i Tayfur Bingöl´ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, "Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 22:40 Güncelleme: 05.11.2023 - 22:40
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        Burak Yılmaz: Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım
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        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly´i Tayfur Bingöl´ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, "Bailly'yi yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun" dedi.

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, deplasmanda 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Yılmaz, maça tam anlamıyla hazırlandıklarını ancak ikinci devrenin ilerleyişini tam olarak anlamadığını belirtti.

        Sorumluluğun kendisinde olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Ben arkadaşlarımızı tercih ediyorum. Biz de anlamadık neden böyle olduğunu. Ancak bir sürü problem var. Bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

        Söylemek istediği çok şey olduğunu ve kimseden de bir şey istemediğini anlatan genç çalıştırıcı, "Başkanımızın aldığı kararla elimi taşın altına koyup geldim. Sonuna kadar ne kadar istenirse, yarın bana teşekkür edilirse ben de teşekkür ederim. Her şeyimi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

        "BAILLY'Yİ YAKIŞIKSIZ HAREKETİ NEDENİYLE OYUNDAN ALDIM"

        Burak Yılmaz, devre arasında Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl'e yönelik eylemi sonrasında oyundan aldığını açıkladı.

        Soyunma odasında yaşananlara ilişkin Burak Yılmaz şunları kaydetti:

        "Beşiktaş forması benim için galibiyetten, 3 puandan, benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Ben arkadaşlarıma bu formayı veriyorsam elim titreyerek veriyorum. Onlar öyle kullanıp geri vermemeli. Verdiysem geri almasını da bilirim. Formayı verdim, kullanamayanlara saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Hiçbir şey umrumda değil. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Sakatlık durumu yoktu, yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin."

        "KALIYORSAM BİRKAÇ İSTEĞİM OLACAK"

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ve birkaç küçük isteği olacağını söyleyen Burak Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Beşiktaş'ta kaos var biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok. Hakemin yaptıkları ortada. Bir hafta bizi bir hafta başkasını doğruyorlar. Şimdi başkanımla konuşacağım. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Kalıyorsam da birkaç isteğim olacak."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Burak Yılmaz'ın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Antalya - Alparslan ÇINAR

        2023-11-05 22:40:25

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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