Manavgat Belediye Başkanı Sözen: Aday değilim

ÖmerKARÇA-Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Şükrü Sözen, bu dönem aday olmayacağını açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2009 yılında başladığı ve 3 dönemdir yürüttüğü göreviyle ilgili `Bitmeyen hikaye Manavgat. Hizmette 15 yıl Toplantısı´ düzenledi. Toplantıya, Şükrü Sözen´in eşi ve annesi, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu başkanları, belediye eski başkanlarından Akay Şenel, CHP Manavgat ilçe yönetimi, üyeler ve partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantı, belediye başkanı Şükrü Sözen´in 15 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerin anlatıldığı sinevizyonla başladı. Sinevizyonun ardından kürsüye çıkan Başkan Sözen, ilk göreve geldiği dönemde Manavgat´ın eski belediye başkanlarından olan babası İbrahim Sözen´e atıfta bulunarak, `eski reisin oğlu´ olarak anıldığını hatırlattı. Bunun kendisi için gurur verici olduğunu kaydeden Başkan Sözen, "Göreve büyük bir aşkla başladıktan bir süre sonra malum süreci yaşadık. FETÖ´cüler tarafından kumpasla, hiçbir dakikasını hak etmediğim bir şekilde 16 ay hapiste yattım. Sonrasında beraat ettim ve çıktım. Bana kumpas kuranlar ve beni yargılayanlar ise bugün ya cezaevinde ya da yurt dışında firari olarak yaşıyor. Bense toplumun içinde gönül rahatlığıyla geziyorum" dedi.

'BENDEN BURAYA KADAR'

Eski belediye başkanlarından Akay Şenel´in kendisini sağlığına dikkat etmesi yönünde defalarca uyardığını kaydeden Başkan Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan olduğumuzu hatırlatmak isterim. Biz de etten kemikten yapıldık, bizim de bir tahammül gücümüz var. Hayatımın en güzel günlerini de sizlerle bu görev sürecinde yaşadım. Eksiklerimiz oldu, noksanlarımız oldu, yapmak isteyip de yapamadıklarımız, hayata geçirmek isteyip de geçiremediklerimiz oldu. Şunu bilmenizi isterim, hiçbir şekilde yatmadık. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki, içimi dökmek istediğim o kadar çok şey var ki, doluyum bana inanın. Bu toplantıyı düzenlememin bir sebebi de size veda etmek için. Benden buraya kadar. Önümüzdeki dönem aday değilim. Bana size hizmet etme, sizlerle yol yürüme fırsatı verdiniz, minnet duyuyorum hepinize."

Başkan Sözen konuşmasının son bölümünü gözü yaşlı bir şekilde tamamlarken, salonda bulunan vatandaşlar ve partililer, uzun süre Sözen'in aldığı karara itiraz etti.