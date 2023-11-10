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        Mustafa Kemal'in minyatür kıyafetleri, Atatürk kitre bebeklerinde can buldu

        ANTALYAOlgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil hayatta giydiği 15 kıyafetinin birebir minyatürünün yer aldığı 'Atatürk Kitre Bebek Sergisi' yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:45
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        Mustafa Kemal'in minyatür kıyafetleri, Atatürk kitre bebeklerinde can buldu
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        ANTALYAOlgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil hayatta giydiği 15 kıyafetinin birebir minyatürünün yer aldığı 'Atatürk Kitre Bebek Sergisi' yoğun ilgi gördü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin son durağı Antalya'da, 50'ye yakın noktada 500'den fazla etkinlikle yapılıyor. Festival kapsamında Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde de 'Atatürk Kitre Bebek Sergisi' açıldı. Sergide enstitüde görevli 20 öğretmenin 1,5 yılda tamamladığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sivil hayatta kullandığı 15 farklı kıyafet, Atatürk kitre bebeklerine giydirildi. Festival kapsamında saat 09.00 ile 18.00 arasında ziyaretçilerine kapılarını açan sergi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

        20 KİŞİLİK EKİP, 15 ATATÜRK KİTRE BEBEĞİ İNCE İNCE İŞLEDİ

        Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal, "Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sergimiz 4 Kasım'da açıldı. Öncelikle 1 yıl araştırma sürecimiz oldu. Biliyorsunuz ki Atatürk, çok şık, hepimize her konuda önderlik ettiği gibi kıyafet konusunda da önderlik etmektedir. Araştırmalarımız sonucunda 15 kıyafetin herkesle paylaşılması gerektiği düşünülerek ekip arkadaşlarımızla çalışmaya başladık. 1 yılda kıyafetlerin özelliklerini, kumaş özelliklerini, nerede giydiğini araştırdık. Bunlar Anıtkabir'de de sergileniyor, aralarında sergilenmeyenler de bulunuyor. Hepsi toparlandı. Kitre bebeklerin kıyafetleri için ekipler kurduk. Kıyafetlerin giydirildiği bebekler de enstitümüz tarafından üretildi. Kıyafetlerin ince detayları nakış bölümümüzde yapıldı. Düğme ve farklı aksesuarları kuyum bölümümüzde yapıldı. Sergimiz, 4 atölyemizin ortak çalışmasında, 1,5 yıllık sürenin, 20 kişilik ekibin alın teridir. Onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

        TURİSTLER, KİTRE BEBEKLERİN KIYAFETLERİNİN HİKAYESİNİ MERAK EDİYOR

        Sergiye ilginin yoğun olduğunu anlatan Emine Erkal, "Ulu önderimiz Atatürk'ün kitre bebekleriyle yapılan bu çalışmamıza turistlerin çok ilgisi var. Tabii ki yerli halkımız da gelmekte ama yabancı turistler direkt geliyor, bizi buluyor. Kıyafetleri nerede giydiğinin hikayesini duymak istiyor. Savaş esnasında mı, hangi toplantı, hangi açılışta giydiğinin bilgisini veriyoruz. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. 12 Kasım'da sergimiz kapanacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nü de içine alan bir süreç, bu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

        FRANSIZ TURİST, ATATÜRK KİTRE BEBEKLERİNE HAYRAN KALDI

        Fransa'dan tatile gelip Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki 'Atatürk Kitre Bebek Sergisi'ni gezen Benoit Fabiano (30), "Antalya'ya gezmek için geldim. Atatürk'ü biliyorum. Cumhuriyetinizin 100'üncü yıl kutlamalarında Kaş ilçesindeydim. Hatta İstanbul'da 100'üncü yılla ilgili müzeye de gittim. Bu sergiyi bir arkadaşımdan dolayı biliyorum. Antalya'daki arkadaşım bu sergiden bahsetmişti. Atatürk'ün kendi stilini ve tarzını beğendiğim için bu sergiyi çok güzel buldum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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