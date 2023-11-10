Alman turistin 'Atatürk' saygısı ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Alman Arkodius Tauk, özel bir hastanede oluşturulan anma köşesindeki deftere yazdıklarıyla Atatürk'e saygısını ve Türkiye'ye sevgisini dile getirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tatil yapan Alman Arkodius Tauk, özel bir hastanede oluşturulan anma köşesindeki deftere yazdıklarıyla Atatürk'e saygısını ve Türkiye'ye sevgisini dile getirdi.

Serik'te tatil yapan Arkodius Tauk, konakladığı otelde saat 09.05'te düzenlenen Atatürk'ü anma programına katıldı. Daha sonra ilçedeki özel bir hastanede tanıdığını ziyarete giden Arkodius Tauk, hastane girişinde bayrak ve fotoğraflarla oluşturulan Atatürk köşesini fark etti. Arkodius Tauk, Atatürk köşesindeki deftere, 10 Kasım'da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu yazdı.

'ÖZEL GÜNÜNÜZDE BU ÜLKEDE OLMAKTAN MUTLUYUM'

Arkodius Tauk, deftere "Hiçbir demokratik ülke gökten düşmedi. Bazen tehlikeli bir savaşın yapılması gerekiyordu. Özel gününüzde uğruna bu kadar çok şey yaptığınız ülkede olmaktan mutluyum. Korkmadan" yazdı.

Alman turistin deftere yazdıkları hastane personelinin de ilgisini çekti. Alman turist hastane personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, tanıdığını ziyaret etti.